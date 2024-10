Eğirdir Gölü'ne Motorlu Kayıkla Açılan 4 Kişi Gölün Ortasında Çamura Saplandı

Yaşananları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan ve Isparta'nın da içme suyunun bir kısmının karşılandığı Eğirdir Gölü'nde su seviyesi ciddi oranda azaldı. Eğirdir Gölü Barla mevkisinden Hoyran bölgesine motorlu kayıkla geçmek isteyen Balıkçı Salih Gülyiğit, İl Genel Meclisi üyesi Abdurrahman Sinap, Yeşilada sakini Emin Kılınç ve gazeteci Abdullah Sinan'ın aralarında bulunduğu 4 kişi kayıkla kıyıdan 700 metre ileriye açıldığında çamura saplandı. Yaşananları cep telefonu ile kayıt altına alan vatandaşlar, göldeki çekilmeye dikkat çekerek, "Buraya kadar ot temizliği yaparak gelebildik, ama burada tekne çamura saplandı. Gölün tam ortasındayız, en derin yerindeyiz. Buranın derinliği önceden 5 metreydi, şu an yarım metre bile yok" dedi.

Eğirdir Gölü ortasında tekne ile çamura saplanan kayıkta bulunan Isparta İl Genel Meclis üyesi Abdurrrahman Sinap ise Eğirdir Gölü'nün kalp krizi geçirdiğini söyledi. Yetkililerin yerinde inceleme yaparak acilen önlem alınması gerektiğini vurgulayan Sinap, “Burayı çok merek ettiğimiz için geldik ve gördük ki gölün durumu gerçekten vahim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planı inşallah bir an önce faaliyete geçer. Eğirdir Gölü'müz can çekişiyor. Gölün etrafına bataklık kuşları gelmiş durumda. Eğirdir Gölü bataklık durumda. Burası içme suyu havzası, gölün etrafında bulunan tarım arazilerinin sulaması buradan sağlanıyor. Gölün bu seviyeye gelmesinin etkilerinden birisi küresel ısınma ama bunun yanı sıra vahşi sulama da var ve bu vahşi sulamanın önüne geçilmesi gerekiyor. Vahşi sulama tamamen bitmezse Eğirdir Gölü bitiyor. Buna bir çare bulmak gerekiyor. Gölü bu halde görünce çok üzüldüm” şeklinde konuştu.

Bölgede yıllardır balıkçılık yapan Balıkçı Salih Gülyiğit ise bulunduğu noktanın 5 metre olduğunu söyleyerek suların çekilmesiyle balık ve ıstakoz gibi su canlılarını artık avlayamadıklarını belirtti. Teknesinde bulunan odun çubukla gölün orta kısmının derinliğini ölçerek yaklaşık 50 santimetre olduğunu gösterdi. Gölde çamura saplanarak mahsur kalanlar başka bir su botu ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ayrıca kaydedilen görüntülerde Eğirdir Gölü Boyalı mevkisinde su seviyesinin giderek azaldığı ve bölgede bulunan düdenlerin giderek kıyıya yaklaştığını belirtti.

