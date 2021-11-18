Ekol Denizcilik öğrencileri Exposhipping Fuarı’nda sektör temsilcileriyle buluşacak

25 Ekim tarihinde yeni dönemi açtıklarını söyleyen Ekol Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Emel Hayretdağ; “Ortaklık yapımız içindeki firmaların gerek sektördeki yeri, gerek bize tuttukları ışık ve yolumuzu açma şekilleri itibariyle fuarlar, organizasyonlar öğrencilerle ya da sektörün önde gelenleriyle birlikte bulunacağımız her yer bizim için son derece önemli imkanlar” dedi. Eğitim kurumu dedikleri yerin çeşitli tarafları olduğunu vurgulayan Hayretdağ; “Öğrenciler, veliler, sektördeki bütün taraflar, gerek armatörler, gerek sektörde görev alan denizciler, gerekse bütün dernekler, kurumlar... Hiç şüphe yok ki fuarlar bu kitlelerin hepsini bir araya getiriyor. Daha başka bir yönü var ki öğrencilerimiz için bu cenaplarla karşı karşıya kalmak çok kolay elde edilebilir bir fırsat değil, biz bunu onlara sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Ekol Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Emel Hayretdağ bunu nasıl yapacaklarını ise şöyle aktardı: “Biliyorsunuz fuarlarda katılımlarımız şenlikli; fuarları eğlenceli hale getiren keyif alabileceğiniz boyutta organizasyonlar oluyor. Şükürler olsun ki, hiçbir taraftan, hiç kimse bizi yalnız bırakmıyor. Gerek basın, gerek armatör tarafı, gerek müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, her zaman yanımızda oluyorlar, pandemi şartları bu kez ne kadar müsaade edecek bilmiyorum, ama bütün tedarikçilerimiz bu fuarlar sebebiyle bir araya gelerek standımızı kullanma imkanı buluyor. Denizciliği benimsemiş, gönül vermiş genç arkadaşlarımızın bu kitlelerle karşılaşması onlar için çok heyecan verici. Doğal olarak biz de zemini çok düzgün hazırlamaya çalışıyoruz. Hem gelenlerin çok keyif alabileceği ve rahat edebileceği stantlar oluşturmaya, hem de bizim kendi çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin karşılıklı fayda sağlayabilecekleri ortamlar yaratmak bizim asli görevimiz. Fuarları da bu noktada bizim için sunulmuş imkanlar olarak değerlendiriyoruz”.

Ekol Denizcilik öğrencilerinin fuarda rahat edebilecekleri, sektörden simalarla rahat tanışabilecekleri sıcak bir ortam yaratmayı hedeflediklerinin altını çizen Emel Hayretdağ, “Bunun için her zamanki gibi aktivitelerimiz olacak. Üniversitelerden de bize gelip sertifikalarını tamamlayan arkadaşlarımız var. İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden gelen arkadaşlarımızı da davet edeceğiz. Bizim öğrencilerimizle de kaynaşıp, bu eğitimi veren kurumların iç dinamikleri birbirini daha iyi tanıyor hale gelecek. Biraz da birbirleriyle tanışma ortamı yakalamalarını istiyoruz” dedi.

“KENDİNİZİ OKUDUĞUNUZ OKULA AİT HİSSETMENİZ BAŞKA BİR ŞEYDİR”

Ekol Denizcilik ile ilgili sorularımızı da yanıtlayan Emel Hayretdağ, beklentilerinin üstünde iyi bir tablo ile karşılaştıklarını belirtti. Ekol’e gelip eğitim almak için lise mezunu olmanın yeterli olduğunu söyleyen Hayretdağ; “Üniversite sınavına girmemiş olabilirsiniz, üniversiteyi kazanamamış olabilirsiniz, çeşitli sebeplerle üniversiteye gidemeyecek ya da gitmek istemiyor olabilirsiniz. Hal böyleyken bu yıl üniversite sınavını kazanmış olmasına rağmen bir lisans eğitimi alabilecekken Ekol’ü tercih eden öğrenci sayımızın fazlalığı dikkatimizi çekti” dedi.

Bu noktada tercih edilme nedeninin çok önemli olduğuna değinen Hayretdağ, kayıtlar sırasında mutlaka öğrencilere velileri ile birlikte okulu gezdirdiklerini ve eğitimle ilgili bilgi verdiklerini söyledi. Velilerin çocuklarını nereye emanet ettiklerini görmeleri gerektiği noktasından hareket ettiklerini vurgulayan Emel Hayretdağ; simülatörleri, derslikleri, atölyeleri, yemekhane ve cafeyi öğrencilere gezdirdiklerini bunun öğrenci ve velileri mutlu ettiğini aktardı. Birçok öğrencinin çok uzak noktalardan geldiğini söyleyen Hayretdağ, bulundukları konumun avantaj olduğunun altını çizerek, “Marmaray hattı üstünde olmamız ve bir üstümüzdeki caddenin minibüs caddesi olması, ulaşım anlamında öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırıyor” dedi.

Her öğrencinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Emel Hayretdağ şöyle devam etti: “Duyarak, tavsiye üzerine, abisi buradan mezun olduğu için, yakın çevresinden bir denizci hali hazırda görevdeyken bizi tavsiye ettiği için gelen öğrencilerimizin sayısı ve buralardan memnun olup, arkadaşını da alıp getiren öğrencilerimizin sayısı bu sezon için biraz fazla. Bu da farklı bir atmosfer yarattı. Bir okulda okuyabilirsiniz, ama o okula ait hissetmeniz çok başka bir şeydir”.“Diğer firmalarımızda da öyle ama Ekol’de özellikle dijital medya yönetimini çok önemseniyoruz ve profesyonel olarak da zaman, bütçe ayırıyor, kafa yoruyoruz” diyen Emel Hayretdağ, bu konuda da öğrencilerle birlikte çalıştıklarını belirtti. Yakın zamanda öğrenci grupları ve sözcüleri de oluşturacaklarını ifade eden Hayretdağ, “Öğrencilerimiz okulda ne olursa daha keyif alırlar, nelere ihtiyaçları var, nelerden hoşnut olurlarsözcüler bize bunu taşıyacaklar. Biz de, sonrasında akademi grubuyla birlikte bunları değerlendirerek, sonuca ulaştıracağız” dedi.

YABANCI DİL EĞİTİMİ KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ YOL KAT ETTİK

Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi’ni ayrıcalıklı kılan ve tercih sebebi yapan şeyin öğrencilerin mezun olur olmaz görev yapmaya ve para kazanmaya başlıyor olmaları olduğunun altını çizen Emel Hayretdağ, “Denizciliğin para birimi dolar. Dolar üzerinden para kazanmaya başlıyorsunuz. Doğal olarak da siz kariyerde yol alıyorken, paranızı kazanıyor oluyorsunuz. Denizde belli aylarda çalışmanızı tamamlamış olmanız lazım. Bu aylardaki çalışmalar tamamlandığında. YDS’den de belli puanları aldığınız takdirde sürekli aşama kaydediyorsunuz” şeklinde konuştu. Yabancı Dil Sınavı ve eğitimi konusunda da bilgi aktaran Emel Hayretdağ; denizcinin baş derdinin yabancı dil sınavı olduğunu belirterek bu sorunu da Ekol Denizcilik’te çözdüklerini vurguladı ve şunları aktardı:“Yabancı dil sınavı için eğitim kadromuz uzmandı. Fakat şimdi birde anadili İngilizce olan eğitmenleri de dahil ettik grubumuza. Doğal olarak haftada İngilizce eğitim saati 84’lere çıktı. Bazı okullarda, kolejlerde bile anadili İngilizce olan eğitmenler bulmanız zorken, biz bunu burada yapabildiğimiz için çok mutluyuz”.

Çok önemli ve çok da hassas bir konuya değinen Emel Hayretdağ şu konuya dikkat çekti: “Bu meslek hem sevilmeden yapılmaz, hem de herkes denizci olmalı mı bu tartışmalı bir şey. Nasıl bir eğitim alıyorsunuz, o çok önemli. Hangi kurumdan eğitim alıyorsunuz, bu daha da önemli. Biz Ekol Denizcilik olarak yasal istihdam bürosuyuz. Herkese staj, herkese iş imkanı demek çok iddialı; fakat bu iddiaları da gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Nasıl? Eğitim birimimiz artık kayıt için gelen her öğrencimizle özel görüşmeler yapacak. Belki sektöre de sunduğumuz kişilik envanteri hizmetini, öğrencilerimize de uygulayacağız. Deniz şartları çok zor, makine dairesine girmek, klostrofobik misiniz, değil misiniz, zorluklarla mücadele edebiliyor musunuz, öfke kontrolünüz var mı, deniz tutuyor mu, aynı ortamda uzun zaman kalabiliyor musunuz, ikili ilişkilerinizde hal ve tavrınız nedir? Bütün bunun için burada uzman bir kadro var. Zaten burs konusunu hayata geçirmede hiç korkmadan bu işe atılmamızın nedeni de böyle bir kadroyla çalışmamızdan kaynaklıdır. Belki güverte isteyen makine için daha uygun, belki makine isteyen güverteye daha uygundur. Süreç içinde bu arkadaşlarımızın rehberlik hizmeti de alması gerekiyor. Kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri, hayatlarında bir sorun varsa ondan bahsedebilecekleri… Çünkü bizde devam zorunluluğu var. Devam şartına riayet etmediğiniz durumlarda okulumuzu bitirmeniz mümkün değil. Devamsızlığı etkileyen şartlar varsa, bunun rehberlik servisimiz tarafından bilinmesi, iyileştirilebilecek bir konu varsa yapılabilmesi gerekiyor. Hepsi gündemde hayata geçirilmeye hazır vaziyette. Yavaş yavaş dönem içinde bunları hayata geçiriyor olacağız”.

Son olarak öğrencilere başarı esasına sadık kalmak kaydıyla staj imkanları sağlamaya çalışacaklarına dikkat çeken Hayretdağ,“Bazen arkadaşlarımız bu imkanı kendileri bulabiliyorlar. Bazen de bizim ortaklık yapımızda sektörün güçlü isimlerinin olması ve yasal istihdam bürosu olmamız sebebiyle öğrenciler iş bulmakta zorlanmıyor. İlerleyen günlerde çok daha güzel ve farklı şeyler konuşuyor olacağız” dedi.

Kaynak: Deniz Ticareti Dergisi