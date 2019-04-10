En büyük ilk on limanda Avrupa'nın adı yok

Dünyanın en büyük konteyner limanlarından dokuzu Asya’da ve dünyanın en büyük limanları analisti firması Alphaliner'in yaptığı bir araştırmaya göre, Avrupa’nın en büyük limanı ancak 12. sırada yer alıyor.

Şangay limanı dünyanın en büyük konteyner limanı olarak yine kayıtlara geçerken ardından Singapur geliyor; Çin limanları ise yine üç sırada yer alıyor. İlk 10 liman arasında, ABD’deki yalnızca Los Angeles / Long Beach terminali Asya’nın dışında bulunuyor.

Çin'in hâkimiyetine rağmen, Singapur terminalleri konteyner hacimleri bakımından geçen yıla göre hacimlerini artırı ve urada, Alphaliner'e göre hacimler% 8.7 artarak 36.6 milyon teu oldu.

Neredeyse en büyük limanların tümü geçen yıl elleçlenen konteyner hacimlerini (teu) artırmayı başardı. En büyük on liman arasında sadece Hong Kong limanında 2017 yılına göre hacim azalması görüldü.

Alphaliner'in araştırması dünyadaki en büyük 120 konteyner limanını kapsıyor. 120 limanda geçen yıl 654 milyon teu elleçlenirken, bu oran geçen yıla göre yüzde 4,9 arttı. Listedeki yalnızca 16 limanda düşüş yaşandı.

Listenin ilk 10'unu takip eden limanları Dubai, Rotterdam, Malezya ve Antwerpen'deki limanlar takip etti.

Vira Haber