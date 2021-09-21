Enflasyonu körükleyen konteyner krizi kapanan limanlarla büyüyor

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, Çin’in en yoğun limanlarından Ningbo-zhoushan’da gelen konteynerlerin yüzde 25’ini elleçleyen Meishan terminalinin 2 haftalık kapanmadan sonra 26 Ağustos’ta yeniden açıldığını hatırlattı. Şimdi ise özellikle Çin’in Shanghay ve Hong Kong limanı ile ABD’nin San Pedro Körfezi ve Long Beach limanlarında vaka artışı sebebiyle kapasitenin altında çalışıldığını söyleyen Önel, özellikle ABD siparişlerinde gıda sektörü başta olmak üzere otomotiv, halı ve mekanik parçalar sektörünün olumsuz etkileneceğini belirtti.

FİYAT ARTIŞLARI SÜRECEK

Şu aşamada henüz parça tedariki anlamında büyük bir sıkıntı oluşmasa da endişeli bir bekleyiş olduğunu belirten Otomotiv Sanayicileri Derneği Başkanı Haydar Yenigün, “Deniz ve hava taşımacılığında birim kilogram maliyetlerinde artışlar olduğunu söyleyebiliriz. Pandeminin seyri tedarik zinciri yönetiminde belirleyici rol oynayacaktır” dedi.

Maliyetlerdeki büyük artıştan dolayı tüm sektörlerde fiyat artışları olduğunu söyleyen Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp ise şöyle konuştu: “Yurtdışı tedarikçilerinizden üretilmesi için 1-2 ay önce verdiğiniz siparişinizi, artık 4-5 ay öncelere çekmek zorundasınız. Konjonktüre baktığımızda 2022 sonuna kadar lojistikteki darboğazların ve fiyat artışının düşmesi pek mümkün gözükmüyor.”

Kaynak: Ali Can Polat - Cumhuriyet