Erden Eruç'tan Yeni Rekor Denemesi: Kürekle Pasifik Okyanusu'na Açıldı

California kıyılarından yerel saatle akşam 20.00 civarında yola çıkan Eruç, buradan, Hong Kong'a kürek gücüyle geçerek, Kuzey Amerika ve Asya kıtaları arasını kürekle geçen ilk kişi olacak.

Mart 2022'de Hong Kong'a ulaşmayı hedefleyen Eruç, Pasifik Okyanusu'na açılmadan önce şunları söyledi:

"Açık denizlerde dünya standartlarında bir projeyi önerip hayata geçirmek üzere denize açılıyorum. Hedefim Kuzey Amerika ve Asya kıtaları arasında tarihte ilk Pasifik geçişini başarmak olacak."

En az 5 dünya rekoruna imza atmaya aday

Yolculuğunda 5 ayrı dünya rekoruna da imza atmaya aday olduğunu kaydeden Eruç, "Bu süreçte, en az 5 Guinness Dünya Rekoru kaydetmekten daha önemli olarak, okyanustaki plastik kirlenmesi hakkında farkındalık yaratacak" dedi.

Eruç, "Geçişim sırasında kayığımın arkasında okyanustaki ortamı kaydeden bir hidrofon çekeceğim, bundan toplanan veriler 'Beaked Whale' diye bilinen bir balina türünün sayıları ve dolandıkları suları belgeleyen bilimsel bir çalışmada kullanılacak" diye konuştu.

Eruç'un 15 dünya rekoru bulunuyor

Eruç'un bugüne kadar "ilk kendi kas gücüyle devrialem", "kas gücüyle en hızlı devrialem", "üç büyük okyanusu kürekle geçen ilk kişi", "okyanusta tek başına kürekle katedilen kariyer mesafe ve gün toplamları" dahil 15 ayrı Guinness Dünya Rekoru bulunuyor.

Altı Zirve Projesi kapsamında daha önce McKinley, Kosciuszko, Kilimanjaro zirvelerine çıkan Eruç'un bu kez hedefinde Everest, Elbruz ve Aconcagua dağlarının zirveleri bulunuyor.

Vira Haber