Gemi ve Yat İhracatından Alınan Nispi Ödeme Tutarı İndirildi

Ticaret Bakanlığı’nın onayı, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin girişimleri ile Gemi ve Yat İhracatından alınan nispi ödeme tutarı, on binde beş oranından on binde dört oranına indirildi. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin 2021 yılında gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulu’nda gemi ve yat ihracatı için on binde beş oranında uygulanmakta olan nispi ödeme oranının on binde dörde indirilmesi için karar alınmış ve Ticaret Bakanlığı’nın onayına sunulmuştu. Ticaret Bakanlığı'nın onayı ile gemi ve yat ihracatında nispi ödeme tutarı 22 Haziran tarihi itibariyle on binde dört olarak uygulanmaya başlandı. Nisbi ödeme tutarı, ihracatçıların FOB değeri üzerinden yaptıkları ihracat bedelinden üye oldukları birliklere ödeniyor.

Türkiye’nin ihracatını en yüksek oranda artıran gemi yat ve hizmetleri sektörü ihracatçıları, yaşanan gelişmeyi memnuniyet ile karşıladı.

Seven: “İhracatçılarımızın maliyetlerini azaltacak”

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seven, şunları kaydetti: “Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulumuzun önerisi, genel kurulumuza katılan ihracatçı firmalarımızın ortak kararı ve Ticaret Bakanlığı’mızın onayı ile sektörümüz için uygulanmakta olan nisbi ödeme oranı FOB bedel üzerinden on binde dörde indirildi. İhracatçılarımızın maliyetlerini azaltacak olan bu önemli gelişmenin tüm sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gemi ve yat sektörümüz, yüksek maliyetlerin olduğu ve bunların artış gösterdiği bir sektör. Elbette rekabet gücüne sekte vuran maliyet kaynaklı sorunların giderilmesine bir nebze de olsa katkı sağlayacağı görüşündeyiz. Türkiye gemi ve yat inşasında dünyanın yükselen yıldızı olmaya devam ediyor. İleri teknoloji ihtiva eden, birçok inovatif unsuru barındıran gemi ve yat sektörümüz, bunun gibi önemli gelişmelerle gerçek potansiyeline ulaşarak, dünyada daha fazla rekabetçi konuma gelecektir" dedi.

Vira Haber