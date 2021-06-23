Özata Tersanesi Askeri Havuz Bakım İşlerini Tamamlayarak İzmir Tersanesi Komutanlığı’na Teslim Etti

Bakımı süresince birçok işlem uygulanan havuzda 350 Ton sac yenileme işlemi ile birlikte balast pompaları ve valflerinin bakımı, tüm balast devreleri, elektrik sistemi bakımları, izolasyon, mobilya ve havalandırma işleri, jeneratörler, valf aktivatörleri, kompresorler, ırgatlar ve havuz vinçlerinin bakımı işleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Havuz, 22 Haziran Salı günü Özata Tersanesi’nden ayrıldı.

Vira Haber