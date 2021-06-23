Özata Tersanesi Askeri Havuz Bakım İşlerini Tamamlayarak İzmir Tersanesi Komutanlığı’na Teslim Etti
Özata Tersanesi tarafından tamir bakım onarım çalışmaları devam eden askeri havuz tamamlanarak İzmir Tersanesi Komutanlığı’na teslim edildi.
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Bakımı süresince birçok işlem uygulanan havuzda 350 Ton sac yenileme işlemi ile birlikte balast pompaları ve valflerinin bakımı, tüm balast devreleri, elektrik sistemi bakımları, izolasyon, mobilya ve havalandırma işleri, jeneratörler, valf aktivatörleri, kompresorler, ırgatlar ve havuz vinçlerinin bakımı işleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Havuz, 22 Haziran Salı günü Özata Tersanesi’nden ayrıldı.
Vira Haber
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Etiketler : özata tersanesi, gemi inşa
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