Etiyopya, Eritre'nin limanını kullanacak

ADDİS Etiyopya, ilişkilerinin normalleştiği komşusu Eritre'nin Assab Limanı'nı kullanmak için hazırlıklara başladı.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Meles Alem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Etiyopya'dan Eritre'nin liman şehri Assab'a giden yolların onarılmaya başlandığını bildirdi.

Alem, çalışmaların olabildiğince hızlı şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, Etiyopya Havayollarının da yarın itibariyle Eritre'nin başkenti Asmara'ya uçuşlara başlayacağını dile getirdi.

İlk uçağın 465 yolcu taşıyacağını ve Asmara'daki ofis kurulumunun tamamlandığını ifade eden Alem, şirkete ait uçakların Eritre hava sahasını kullanmaya başlayarak önemli ölçüde tasarrufta bulanacağını belirtti.

Alem ayrıca, Etiyopya Havayollarının ilerleyen dönemde Eritre Havayolları'na yüzde 20 hisseyle ortak olacağını söyledi.

Denize kıyısı olmayan ve yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip olan Etiyopya, ihracat ve ithalatın yüzde 90'ını Cibuti Limanı üzerinden yapıyor.

Eritre, Etiyopya ile barışın ardından yaklaşık 20 yıldır kapalı bulunan Addis Ababa Büyükelçiliğini dün yeniden açmıştı.

Vira Haber