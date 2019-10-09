Evergreen’den Samsung'a 920 milyonluk sipariş

Sipariş 920 milyon dolar değerinde. Gemiler 400 metre uzunluğunda, 61,5 metre genişliğinde ve 33,2 metre yüksekliğinde olacak. Bu yıl Temmuz ayında Samsung Heavy Industries tarafından Mediterranean Shipping Company (MSC) 'ye teslim edilen rekor büyüklükteki 23,756 TEU gemisinden daha büyük.

Gemiler gemide akıllı teknolojiye sahip olacak ve ayrıca yakıt tüketimini yaklaşık yüzde yedi oranında azaltmak için dümen ampul ve koruyucu kanat gibi enerji tasarruflu cihazlar içerecek.

Samsung Heavy Industry'nin 23.000 TEU konteyner gemisi sipariş defteri şimdi 14 gemi ile dünyanın en büyüğü haline geldi. Tersanenin yıllık sözleşme kazanması, yıllık ham petrolün yüzde 65'ini temsil eden 7,8 milyar dolar olan 5.1 milyar dolar seviyesindeydi ve bunlar 14 ham petrol tankeri, 11 LNG taşıyıcı, altı konteyner gemisi, iki ürün de dahil olmak üzere farklı tiplerde 35 gemi ile taşıyıcılar, bir özel gemi ve bir FPSO.

Eylül ayında Evergreen'in kurulu, ikisi Samsung Jiangnan Tersanesi, ikisi de Hudong-Zhonghua Gemi İnşası için olmak üzere Samsung Heavy Industries için altı adet olmak üzere 10 23.000 TEU gemisinin siparişini onayladı.

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