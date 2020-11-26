Fiven Marine Tekstil, Genel Müdür’ü Nur Seyhan'dan Vira Haber'e Özel Açıklamalar

Bize biraz Fiven Marine Tekstil’den bahseder misiniz?

Fiven Marine Tekstil olarak 2020 Mayıs ayında kurulmuş bulunmaktayız. Marine sektöründe biriktirmiş olduğumuz 10 yıllık iş tecrübemizi genişleterek, “FiveN Marine Tekstil” adı altında devam ettirmekteyiz. FiveN Marine Tekstil, müşterilerine sunduğu ürün grubu açısından büyük zenginliğe sahiptir. Ağır deniz şartlarına dayanıklı ve yüksek kalite standartlarına sahip ürünleri gemi ve tekne imalatçılarına sunmaktadır.

Üretimini yaptığınız ürünler neler?

Ürün gamımıza perde ile başlayıp, marine sertifikalı yatak, koltuk, yumuşak grup olarak nitelendirdiğimiz nevresim takımları, havlu, battaniye, pike, yastık, yorgan, deri ve döşemelik kumaşlar haricinde outdoor ürünler, yağlı tablo ve diğer tüm aksesuarları müşterilerimiz için teminini sağlıyoruz. Bu noktada Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üretici firmaları ile çalışmaktayız.

Fiven Marine Tekstil’i nasıl tanımlarsınız?

İstekli, özenli ve dikkatli çalışmanın mutlaka başarı ile sonuçlanacağının bilincindeyiz. Bu nedenle; amacımız, işbirliği içerisinde olduğumuz firmaların bizden istedikleri hizmeti, en kaliteli ve kusursuz şekilde, istenilen zamanda teslim ederek güvenli bir çözüm ortaklığı yaratmaktır.

Hedefleriniz neler?

Hedefimiz; Türkiye’nin üretim gücünü kullanarak yurt dışında da satış ağımızı genişletmektir. Bu nedenle sektörle ilgili tüm yurt dışı fuarlarına katılıp; firmamızı en iyi şekilde tanıtıp, hizmet vermek için çabalayacağız.

E-ticaret son zamanlarda çok gelişti. Siz bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Günümüz şartlarında e-ticaret oldukça yaygınlaşmıştır. Bizlerde bu konuda gerekli adımları atmış bulunmaktayız. Müşterilerimiz dilediği ürünü web sitemiz üzerinden online sipariş verebilecektir. Şu anda bunun alt yapı çalışmalarını yapıyoruz. En kısa zamanda aktif bir şekilde online satış kanalında da hizmet vereceğiz.

Ürünlerinizi tasarlarken nelere dikkat ediyorsunuz?

Önceliğimiz müşterilerimizin tüm taleplerine cevap verebilmek. Ürünün kusursuz bir şekilde tasarlanıp üretilmesi için titizlikle çalışmaktayız. Bizim için önemli olan müşteri beklentilerinin çok iyi bir şekilde belirlenmesi ve bu beklentilerin en kaliteli ve güvenilir bir şekilde karşılanmasıdır.

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