Fransa Suudilere  yeni gemilerini teslim etti

Fransa merkezli CMN Tersanesi, Suudi Kraliyet Donanması için inşa ettiği iki adet HSI32 ani müdahale botunu düzenlenen törenle teslim etti. Tören, Suudi Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı, Korgeneral Fahd bin Abdullah Al Ghafaily de dahil olmak üzere her iki taraftan da bir dizi askeri görevlinin katılımıyla gerçekleşti.

Anlaşmaya göre, Fransa’nın Cherbourg kentinde bulunan CMN tersanesi, 21 adet gemi inşa edecek ve kalan 19 adet platform Suudi Arabistan’daki Zamil Offshore Services tesislerinde inşa edilecek.

800 deniz mili menzile sahip platformun 12 kişilik mürettebat kapasitesi var ve Nexter Narwhal 20mm uzaktan komutalı silah istasyonu ile donatıldı.

CMN HSI32 Ana Özellikleri

Uzunluk: 32.20 m

Kiriş: 1, .40 m

Maksimum hız: 43 knot

12 knot menzili: 800 deniz mili

Mürettebat: 12 denizci

Gövde ve Üst Yapı: Alüminyum

CMN HSI32 Görevleri

Deniz polisliği ve deniz güvenliği

Korsanlığa, kaçakçılığa, kaçakçılığa ve yasa dışı göçlere karşı mücadele edin

Korunmasız gemilerin ve denizaşırı tesislerin korunması ve konvoyların eşlik etmesi

Uçak ve kıyı gözetleme sistemleri ile birlikte operasyonlar

Deniz saldırı operasyonları

Asimetrik tehditlere, sürat teknelerine ve teröristlerin binmesine karşı savunma

Denizde Güvenlik

Arama Kurtarma (SAR)

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