Fransa Suudilere yeni gemilerini teslim etti
Fransa merkezli CMN Tersanesi, Suudi Kraliyet Donanması’na ilk iki adet HSI32 ani müdahale botunu teslim etti. 2018 yılında toplam 39 adet platform için 480 milyon Amerikan Doları değerinde bir anlaşma imzalanmıştı.
Fransa merkezli CMN Tersanesi, Suudi Kraliyet Donanması için inşa ettiği iki adet HSI32 ani müdahale botunu düzenlenen törenle teslim etti. Tören, Suudi Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı, Korgeneral Fahd bin Abdullah Al Ghafaily de dahil olmak üzere her iki taraftan da bir dizi askeri görevlinin katılımıyla gerçekleşti.
Anlaşmaya göre, Fransa’nın Cherbourg kentinde bulunan CMN tersanesi, 21 adet gemi inşa edecek ve kalan 19 adet platform Suudi Arabistan’daki Zamil Offshore Services tesislerinde inşa edilecek.
800 deniz mili menzile sahip platformun 12 kişilik mürettebat kapasitesi var ve Nexter Narwhal 20mm uzaktan komutalı silah istasyonu ile donatıldı.
CMN HSI32 Ana Özellikleri
Uzunluk: 32.20 m
Kiriş: 1, .40 m
Maksimum hız: 43 knot
12 knot menzili: 800 deniz mili
Mürettebat: 12 denizci
Gövde ve Üst Yapı: Alüminyum
CMN HSI32 Görevleri
Deniz polisliği ve deniz güvenliği
Korsanlığa, kaçakçılığa, kaçakçılığa ve yasa dışı göçlere karşı mücadele edin
Korunmasız gemilerin ve denizaşırı tesislerin korunması ve konvoyların eşlik etmesi
Uçak ve kıyı gözetleme sistemleri ile birlikte operasyonlar
Deniz saldırı operasyonları
Asimetrik tehditlere, sürat teknelerine ve teröristlerin binmesine karşı savunma
Denizde Güvenlik
Arama Kurtarma (SAR)
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.