GAÜ'de Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

Türk Asya Stratejik Araştırma Merkezi (TASAM) & Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) ve Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) işbirliğinde, “Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz” ana teması ile Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu düzenlendi.

Açılış konuşmalarını; TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz YILDIRIM, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat YAYCI gerçekleştirirken, Foruma, üst düzey devlet yetkilileri de katılım gösterdi.

Ana teması “Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz” olarak belirlenen formun alt temalarında; Türkiye ve KKTC’nin günümüz ve geleceğinde hayati önem taşıyan; “Yeni Denizcilik ve Deniz Güvenliği Ekosistemi”, “Türkiye Denizcilik Ekosisteminin Geleceği ve Vizyonu”, “Türk Deniz Kuvvetlerinin Yapılanması ve Kuvvet Dağılımı/Kuvvet Odaklanması”, “Yunanistan’ın Ege’deki Askerî Faaliyetleri ve Adaların Güvenliği”, “Münhasır Ekonomik Bölge Tartışmaları ve Deniz Hukuku İhlalleri”, “Deniz Güvenliğinde Çevreci Politikaların Yeri ve Önemi”, “Türk Deniz Ticaretinin Geldiği Son Durum ve Sektörel Analizler”, “MİLGEM ve Deniz Güvenliğine Yönelik Savunma Sanayii Çalışmaları”, “Türkiye’nin Gemi İnşa Yetenekleri ve Tersanecilik”, “Türkiye Limanlarının Hinterlandı ve Büyüme Planları”, “Deniz Turizminin Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi”, “Kerç Boğazı Krizi Sonrası Karadeniz’in Güvenliği”, “Kardak Krizi Sonrası Ege Denizi Güvenliği ve Agresif Söylemler”, “Türkiye’nin Egemenlik Alanlarındaki ‘Oldu-Bittiler’”, “Doğu Akdeniz’de Enerji Arzı Güvenliği ve Rekabetin Yeni Ekosistemi”, “Türkiye’nin Derin Deniz Sondaj Yetenekleri” ve “Kıbrıs’ta Bir Türk Deniz Üssü İnşası Tartışmaları” konuları yer aldı.

Forum katılımcılardan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Ak açılış konuşmasında bu tür faaliyet gösteren etkinliklerin önemini vurgulayarak; ‘‘ Bu tarz etkinlikler ihtiyacımız olan, asli olarak başa almamız gereken türdendir. Bu etkinliğin düzenlenmesinde katkısı geçen herkese teşekkür ederim ‘’ dedi.

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, bu forma özellikle katılmak istediğini ve etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiğini vurgulayarak; ‘‘Forum büyük bir anlam ifade etmekle birlikte büyük bir soruya da cevap vermektedir. Türkiye sadece karalarıyla değil, denizleriyle ve onun üstündeki hava sahasıyla bir vatandır. Elbette yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim çok önemli bir parçamız arasında yer alıyor’’ ifadelerini kullandı.

Yaycı, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Türk milletinde kavram oturtmaya çalıştıklarını belirterek, medyada denizcilik bağlantılarının doktrinini oluşturmanın önemini ve çok ciddi bir deniz güvenliği ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Tümamiral Cihat Yaycı, deniz jet pilotları yetiştirmeye başladıklarını ve Türkiye’nin bu tür sahaların oluşumuna ve genişlemesine destek veren ülkelerin başında geldiğini belirtti.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, deniz gücü olabilmenin devletin ve toplumun denizcileşmesine bağlı olduğunun altını çizerken; “Türkiye’de denizcilik gücüne yönelik farklı perspektif ve konularda dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterse de, denizcilik gücünü analiz ederek denizcileşmeye katkıda bulunacak; kapasite üretenlere, girişimcilere, yatırımcılara ve karar vericilere bilimsel seçenekler sunabilecek; deniz jeopolitiği ile denizcilik gücünün tüm alanlarını bir arada değerlendirebilecek düşünce kuruluşlarına ve kurumlara ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve diğer ülkeler arasında “Denizcilik temalı ağlar” oluşturulması yönünde akademik katkı sağlamanın önemini vurgulayan Şensoy; denizciliği ilgilendiren her alanda bölgesel, kıtasal ve küresel gelişmeleri takip ederek uluslararası ilişkiler, savunma, güvenlik, ekonomi, hukuk ve sosyo-kültürel politikalara yön verecek akademik telkinlerde bulunmanın hedeflenmesinin gerektiğini belirtti.

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk; ‘‘Biz varlığımızı hak etlerimizi her zaman savunacağız ve o inançta olduğumuzu tekrar etmek isterim. Bu Forumu düzenleyen herkese teşekkür ederken, Forum öncesinde Büyükelçimizin bu vatan topraklarının ne kadar güzel olduğunu söylemesi, kimseye verilmemesi gerektiğini belirtmesine nazaran bizlerde bu toprakları her zaman koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker; “Girne Amerikan Üniversitesi’nin kardeş üniversitesi olan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin kuruluş amaçlarından biri diplomasi ve uluslararası ilişkiler. Çünkü dünyanın son bölünmüş ülkesinde ve Dünya Diplomatlar Birliği’nin de katkılarıyla oluşan bir üniversiteye sahibiz. TASAM Başkanı Süleyman Bey’e bu imkanı bize verdikleri için çok teşekkür ederiz ve denizciliğe verilen bu katkılarla her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek isterim’’ dedi.

Vira Haber