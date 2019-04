Haliç'te dostluk kupası heyecanı yaşandı

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen yarış, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünden başladı ve Rahmi M. Koç Müzesi önünde son buldu. 8. Haliç Dostluk Kupası Yarışı’nda bu yıl birinciliğe ulaşan ekip Kadir Has Üniversitesi oldu.

Koç Üniversitesi ile Kadir Has Üniversitesi kürek takımları dostluk için yarıştı. İlk olarak 2011 yılında gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Haliç Dostluk Kupası kürek yarışı, bu yıl Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünden başladı ve Rahmi M. Koç Müzesi önünde son buldu.

Dünyanın en prestijli sportif faaliyetleri arasında yer alan kürek sporunun en hızlı tekne kategorisinde, yarışçılar dakikada ortalama 34 tempo kürek çekti. En başarılı ekip yarışmayı 8 dakika 28 saniyede tamamlayan Kadir Has Kürek Takımı oldu.

13 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünden başlayan ve Rahmi M. Koç Müzesi önüne kadar süren 2.100 metrelik parkurda, Koç Üniversitesi Kürek Takımı’nı, antrenör Yalçın Fidancı, dümenci Selin Şengöz, Çağda Barış Benlier, Yaşar Barış Güllüoğlu, Furkan Polat, Mert Özel, Hakan Güneş,Cem Berk Görmüş, Mertcan Aşgün, Abdullah Salih Budan oluşturdu. Kadir Has Üniversitesi ekibinde ise antrenör Burkay Günay, dümenci Kaan Aksu, Savrun Kanay, Barış Borazan, Halit Can Hasbolat, İlhan Berk Akın, Ozan Demirdelen, Yavuz Ali Oğuz, Enes Kurtulan, Bedirhan Yıldırım dostluk kupası için kürek çekti.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, “Bu güzel Haliç sularında iki güzide üniversitemizin birbiriyle bu kadar keyifli bir etkinlikte buluşması beni çok memnun ediyor.”

Koç Üniversitesi olarak sportif faaliyetlere büyük önem verdiklerini kaydeden Umran İnan, “Kadir Has Üniversitesi ile başlatmış olduğumuz Haliç Dostluk Kupası da bu spora verdiğimiz uzun soluklu desteğin bir ispatı” dedi. Umran İnan şöyle devam etti: “Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok heyecanlı ve sportmence bir yarışa tanık olduk. Kürek takımlarımızın her ikisiyle de gurur duyuyoruz ve kendilerini tebrik ediyoruz. Sporcularımız bu yarış için çok uzun süredir çalışıyorlar, bugün de büyük gayret gösterdiler. Biz bu yarışı 2011 yılında başlattığımızda uzun yıllar devam etmesini hayal etmiştik. Ne büyük bir mutluluk ki bugün Haliç Dostluk Kupası’nda 8. yılı geride bırakıyoruz. Bu güzel Haliç sularında iki güzide üniversitemizin birbiriyle bu kadar keyifli bir etkinlikte buluşması beni de çok memnun ediyor. Bildiğiniz üzere yurtdışında kürek branşında neredeyse 150 senedir yarışan üniversiteler var, umarım üniversitelerimiz 300 sene sonra da bu yarışları devam ettirir.”

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ise; takımda sporcuların akademik başarılarına dikkat çekerken aynı zaman da disiplinli ve programlı çalıştıklarını belirtti.

“Kadir Has-Koç Dostluk Kupası’nın bu yıl sekizincisi düzenlendi. Benim ilk rektörlük dönemim ve iki yarış gördüm ikisinde de galibiyeti aldık çok mutluyum ama bunu daha da güzelleştiren şey bu çocukların kar-kış yağmur-çamur demeden çalışmaları ben buna bizzat şahidim. Her sabah Haliç’te kürek çekerken görüyorum. Bu kadar disiplinli bir program içerisinde sürekli çalıştılar emeklerinin karşılığını alabildiklerini görmek beni ayrıca mutlu etti. Çocuklar sporcudan önce öğrenci bu takımdaki sporcular akademik başarıları olup da sporcu olan çocuklar. O nedenle bu beni ayrıca mutlu ediyor. Ben hepsi ile gurur duyuyorum umarım bu yarış yıllarca devam edecektir” dedi.

