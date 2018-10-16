Gemi adamı ve zabitlere sürekli ihtiyaç var

Üniversitenin Beşiktaş'taki yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, fakültenin kurulduğundan bu yana 9 yıl geçtiğini ve yaklaşık 20 öğrenciyi mezun ettiklerini belirterek, "Bu etkinliğe ilgi ve alaka her yıl artmaya devam etmektedir. Bilindiği gibi yük taşımacılığının yüzde 85'i deniz yoluyla yapılmaktadır. Dolayısıyla gemilere ve gemileri işletecek olan gemi adamlarına, zabitlere sürekli ihtiyaç vardır." dedi.

Yılmaz, şunları kaydetti: "Önemli olan bu gemileri işletecek olan zabitlerin iyi yetişmesi. Bu öğrencilerin iyi yetiştiğini ve onların dünya denizlerinde çalıştığını görmek bizleri onurlandıracaktır. Eğitim kurumlarının yanında armatör firmaları, tersaneler ve yan sanayilerle sektörün diğer paydaşları birbirlerini tamamlar. Etkinlik sektördeki paydaşlar ve öğrenciler arasında iyi bir iletişim ağının kurulmasına vesile olacaktır. Bu paylaşımların öğrencilerimizin kariyer planlamalarında birer deniz feneri gibi yol göstereceğine inanmaktayız."

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasin Üst de etkinlikte denizciliğin bugünkü durumu, öğrencilerin gelecek vizyonu, firmaların stajyer ve öğrencilerin de staj yeri bulma sorunları, mesleki zorluklar, gemi hayatı ve mesleki gelişim gibi konuların ele alınacağını söyleyerek, öğrencilerin sorularını ve sorunlarını ortak zeminde dile getirebilmelerinin mümkün kılındığını dile getirdi.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Başkanı Feramuz Aşkın ise etkinliğin başladığı günden bu yana katılım gösterdiğini dile getirerek, "Öğrenciler 'bu mesleği neden seçtiniz?' diye sormayacağım ama iyi ki de seçmişsiniz diyeceğim. Gerçekten de dünyanın en zevkli mesleklerinden biri. Zorlu bir meslek. Böyle bir uluslararası ve zorlu mesleği yapmak için kendinizi çok iyi hazırlamanız gerekmektedir. Sizler gittiğiniz limanlarda Türkiye'nin birer elçisi olacaksınız. Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmelisiniz" değerlendirmesini yaptı.

Denizcilik sektörünün geleceği, mühendislik alanındaki gelişmeler, sektörün öğrencilerden beklentileri gibi konuların ele alınacağı etkinlikte uzak yol deniz stajından dönen son sınıf öğrencilerinin gemide çektikleri fotoğraflardan oluşan, "Denizden Fotoğraf Sergisi" de yer alacak.

"Türk Denizciliğinin Yarını", "Denizciliğin Geleceği" ile "Kuru Yük Oturumu", "Konteyner Oturumu", "Tanker Oturumu", "Crew Management Oturumu" gibi ana başlıklarla gerçekleşeceği belirtilen etkinlik yarın sona erecek.

Vira Haber