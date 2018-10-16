Yarışın ilk günü yağmurlu bir havada yapılan brifing ardından tekneler denize açıldı. Zaman zaman 16 knotlara çıkan rüzgar altında 2 keyifli yarış yapıldı. Yarışın ikinci günü ise güzel güneşli bir havada başladı. Brifing sonrasında denize açılan tekneler, ortalama 12 knot rüzgar altında coğrafi rota yarışını başarıyla tamamladı.





Akşamüstü tüm yarışçılar, Marina Yacht Club’ta buluştu. EAYK-Çeşme Marina eski komodoru Turgut Ayker’i anma ve ödül töreni, EAYK Çeşme Marina komodoru Akif Sezer ve Arzu Ayker’in konuşması ile başladı. Ardından Turgut Ayker ile çalışmış ve yarışmış deniz severlerin kendi anılarını paylaşması ile devam eden törende Turgut Ayker adına düzenlenmiş kupalar sahiplerini buldu. Güz Trofesi 1. Ayak yarışlarında; IRC 1’de SHAKER, IRC 2’de LADIES FIRST, IRC 3’de BLUE MILES, IRC 4’de RENGARENG, IRC’5 de FERMER ve Destek Sınıfında PRIME TIME birincilik kazandı.



İzmir Güz Trofesi 2. Ayak Behçet Uz Çocuk Vakfı Kupası, 10-11 Kasım tarihlerinde Çeşme’de yapılacak.







Vira Haber