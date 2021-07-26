Gemi inşa sektörü, Eximbank teminatıyla yurt dışına yelken açacak

AA muhabirinin Türk Eximbank'tan edindiği bilgilere göre, Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı kapsamında, müteahhitlik ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmaların, yurt dışı işlerinde ihtiyaç duydukları teminat mektupları düzenleniyor.

Program kapsamında ilk defa gemicilik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın teminat mektubu sorunu giderilerek, gemi ihracatı yapması sağlandı. Söz konusu programdan yararlanan Cemre Marin Endüstri AŞ, Norveç'e balıkçı gemisi ihracatı gerçekleştirdi.

"İhracatçıların teminat mektubu ihtiyaçlarını karşılamaya başladık"

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, AA muhabirine, salgın süresince ihracatçının yanında olmak, finansman desteği sağlamak ve firmaların yeni pazarlarda önlerini açmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, yurt dışı teminat mektubuyla müteahhitlik firmalarının, gemi inşa firmalarının, yatırım malı ihracatı yapan firmaların, geçici teminat mektubu, kesin teminat mektubu ve avans teminat mektubu ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını söyledi.

Gemi inşa sektörünün bu imkandan yararlanmaya başlamasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Güney, programla Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya gerçekleştirilen gemi inşa sektörü ihracatının 2 milyar dolar seviyesinin üzerine ulaşmasına katkı sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

Güney, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl uygulamaya aldığımız Yurt Dışı Teminat Mektubu programından gemi inşa sektörümüzün de yararlanması için Avrupa'nın önde gelen bankalarıyla sürdürdüğümüz yoğun görüşmeler ilk meyvesini verdi. Bankamızın verdiği teminat mektubu ile Cemre Marin Endüstri AŞ Norveç'e balıkçı gemisi ihracatı gerçekleştirdi. Bu işlemi tüm sektörleri olumsuz etkileyen pandemi döneminde gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımız için ilave projelerin alınması ve finansman ihtiyaçlarına alternatif çözümler üretilmesi açısından çok değerli buluyorum. Bankamızın sektöre yönelik düzenleyeceği teminat mektuplarını, dünyada balıkçı ve römorkör ihracatında ilk 5, feribot ihracatında ve özel yapım gemi ihracatında ilk 10 ihracatçı ülke arasında bulunan sektörün ihracatını daha üst sıralara taşıyacak önemli bir adım olarak nitelendiriyorum."

Genel Müdür Güney, savunma sanayisi, yatırım malı ve gemi ihracatı işlemleri ile müteahhitlerin yurt dışında gerçekleştireceği projelerde sağlanan alıcı kredisi ve teminat mektuplarına ek olarak yabancı kuruluşlarla imzalanan reasürans/garanti anlaşmaları ile finansman olanaklarını artıracaklarını vurguladı.

"Bu programla gemi inşa sektörü olarak ihracat hacmimizi 2 kat artırabiliriz"

Cemre Marin Endüstri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özeroğlu, program kapsamında ilk teminat mektubu kullanımını kendilerinin yaptığını belirtti. Uzun süredir Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği ve Türk Eximbank ile birlikte teminat mektubu sıkıntılarının çözümü için çalıştıklarını anlatan Özeroğlu, teminat mektuplarına Avrupa bankası teyidi eklenmesinde yaşadıkları sorununun yeni kontratlar imzalamalarını engellediğini ve birçok talebin diğer Avrupa ülkelerindeki tersanelere kaydığını söyledi.

Özeroğlu, Türk Eximbank'la bu süreçte yaptıkları çalışmayla, sorunun çözümüne katkı sağlandığını, bankanın Avrupa'daki muhabir bankaları aracılığıyla teminat mektubu teminini sağladığını ifade ederek, "Bu bir ilk. Biz artık bu programla gemi inşa sektörü olarak ihracat hacmimizi 2 kat artırabiliriz. Gün geçtikçe ihracatımız artıyor. Geçen yıl sektör olarak 1,3 milyar dolar civarında ihracat yapıldı. Finansman sorununun çözülmesiyle ihracat rakamları yıllık minimum ikiye katlar. Bu yılın ilk yarısında ihracatımızı beklentilerin üzerinde gerçekleştirdik." dedi.

Salgın nedeniyle duran yatırımların yeniden hareketlendiğini, sektörün çevreye duyarlı ve yeni teknoloji gemilerde uluslararası arenada gün geçtikçe söz sahibi olduğunu bildiren Özeroğlu, bu nedenle sektöre yönelik talebin arttığını kaydetti. Özeroğlu, Türk tersanelerinin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğine işaret ederek, "İyi bir marka değerimiz var. Bu tür finansman problemleri çözülürse, hem kapasitemiz dolacak hem de atıl durumda olan birçok tersanenin üretim yapma şansı oluşacak. Bu paketin, gemi inşa sektörüne özel bir kredi finansman paketi şeklinde sağlanmasını talep ediyoruz. Bu desteği tüm sektöre duyurmak istiyoruz. Bu paket sektöre çok büyük ivme kazandıracak ve ülkenin ihracat kazanımları da artacak. Türk Eximbank programıyla birlikte yurt dışındaki birçok işi çok daha rahat Türkiye'ye getirerek gemi ihracat hacmimizi artırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Vira Haber