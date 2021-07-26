Geçen ay Marmara Denizi'nin birçok kesiminde yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşan müsilaj (Deniz salyası), yüzeyden temizlenmiş olsa da deniz dibinde varlığını sürdürüyor.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası civarında dalış yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın kaydettiği görüntüler durumun vahametini açıkça ortaya koyuyor. Twitter hesabından bölgedeki kırmızı mercanların müsilaj öncesi ve sonrası fotoğraflarını yayınlayan Sarı, "Kırmızı mercanların büyük bir kısmı öldü. Geriye kalanlar can çekişiyor. Denize saldığımız atıkları durdurmadan müsilajdan kurtuluş yok. Zira deniz sihirbaz değil. Kendimizi kandırmayalım" notunu düştü.

Vira Haber