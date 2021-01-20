Gemi İşletme ve Brokerlik Kursu Bahar Dönemi Başlıyor

Gemi Brokerleri Derneği bünyesinde gerçekleştirilecek olan Gemi İşletme ve Brokerlik Kursu'nun bahar dönemi için kayıtlar başladı. Bu yıl 11.sini düzenlenen kursun bahar dönemi dersleri 9 Şubat 2021 – 11 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sektörün deneyimli ve tanınmış isimleri tarafından verilen dersler Zoom uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Kursta Deniz Taşımacılığı, Kuru Yük Kiralama, Tanker Kiralama gibi dersler yer alacak.

Kurs bitiminde sınav ve uygulamaya tabi olup, başarılı olma durumunda, katılımcılara “Gemi İşletme ve Brokerlik sertifikası“ takdim edilecek.

Kesin kayıt için 500 TL peşinat yatırılması gereken kursun ücretleri ise şu şekilde:

Peşin: 4500 TL (Peşinat 500 TL). 7 gün içinde kalan bakiyenin tamamının ödenmesi şartı

Taksitli: 5000 TL (Peşinat 500 TL). Kalan miktarı kurs süresince tamamlanmak üzere 3 eşit taksit uygulanır)

Kursla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Derneğin iletişim adresleri şu şekilde:

Cep : 0533 319 03 82

e-mail : info@gbd.org.tr

Vira Haber