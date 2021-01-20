Mersin’de Su Sporları ve Yaşam Merkezi Hayata Geçiriliyor

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen programa, Vali Yardımcıları Süleyman Deniz ile Abdulhamit Erguvan, ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, AB Dış İlişkiler Koordinatörü Murat Ozan, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Silifke Belediyesi, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri ve ÇİMSA yetkilileri katıldı.

Valiliğimiz koordinasyonunda Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin tanıtım toplantısında konuşan Vali Ali İhsan Su, proje ile ilimizde deniz turizminden elde edilen katma değerin daha da yükseltilmesinin amaçlandığını kaydederek, bu çerçevede kentimizde deniz turizminden yararlanan turist sayısının artmasını ve deniz turizminden elde edilen gelirin daha da yükseltilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Sözlerinin devamında proje kapsamında yapılacak temel faaliyetler hakkında bilgi veren Vali Su; “Proje kapsamında Sualtı Heykel Parkı Dalış Merkezi ile Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi olacak. Kafeterya, konaklama karşılama birimleri ve bunun gibi yerel tanıtıma yönelik çalışmalarımız olacak. Bu kapsamda çok güzel bir projeyi ilimize kazandırmış olacağız” dedi.

Vali Ali İhsan Su sözlerinin sonunda proje paydaşlarına ve projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi projesi ile Mersin’de turizmin deniz turizmi odaklı yaklaşım çerçevesinde geliştirilerek, deniz turizminden elde edilen katma değerin yükseltilmesi ve Mersin’deki deniz turizminden yararlanan turist sayısının arttırılması ve deniz turizmi kaynaklı gelirlerinin arttırılması hedefleniyor.

Ayrıca Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezinin içerisinde bulunan Mersin Su Altı Heykel Parkı Dalış Merkezi, 140 heykelli Su Altı Heykel Parkı, Su Sporları ve Sahil Sporları Merkezi, Bungalov ve Çadırlı Kamp Alanlarından Oluşan Konaklama Birimleri ve Rekreasyon Alanları ile birlikte oluşturulması ve Mersin Deniz Turizmi Odaklı Tanıtım ve Yaygınlaştırma Kampanyası’nın başlatılacağı bildirildi.

Vira Haber