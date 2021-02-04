Gemi ve Yat Sektöründe En Fazla İhracat Marshall Adaları'na

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak 2020'de 108 milyon 752 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 60,7 azalarak 42 milyon 744 bin dolara geriledi.

Gemi ve yat sektörü ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

İHRACATIN YÜZDE 58'I İSTANBUL'DAN

Geçen ay Türkiye'nin 17 kentinden ürün ihraç eden gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 24 milyon 674 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 58'ine denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler; 9 milyon 702 bin dolarla Bursa ve 4 milyon 80 bin dolarla İzmir oldu.

MİKTAR BAZINDA EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI ABD'DE

Gemi ve yat sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Marshall Adaları olarak kayıtlara geçti.

Marshall Adaları'na ocakta 11 milyon 895 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Marshall Adaları'nı, 9 milyon 914 bin dolarla ABD, 8 milyon 750 bin dolarla Malta, 1 milyon 907 bin dolarla Fransa ve 1 milyon 796 bin dolarla Avusturya takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 9 milyon 883 bin dolarla ABD'de kaydedildi.

"İHRACAT TUTARIMIZIN BU YIL 2 MİLYAR DOLARA YAKLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, Türkiye'nin, gemi ve yat inşasında dünyanın yükselen yıldızı olmaya devam ettiğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan salgının getirdiği kısıtlamalara rağmen Türk tersanelerinin, siparişlerini zamanında teslim etmeyi başararak dünya ticaretinin kayıplarla geçirdiği 2020'yi başarıyla tamamladığını ifade eden Seven, "Ülkemiz, özel maksatlı özel yapım gemi ve mega yat inşası konusunda dünya ihracat liginde ilk 10 arasında bulunuyor." dedi.

Seven, Türkiye'nin balıkçı gemisi ve römorkör ihracatında ilk 5, feribot ihracatında ise ilk 10 ihracatçı ülke arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mega yatlarda ise toplam uzunluk sıralamasında üçüncü. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen inovatif ve çevreci gemilerin inşası talebi artmakta. Hibrit sevk sistemli, sadece LNG ile çalışan, tam elektrikli ürün talepleri artışa geçmiştir. Çok yakın bir gelecekte ise deniz suyundaki hidrojeni ayrıştırarak çalışan hidrojen tahrikli gemileri ve yatları görmemiz şaşırtıcı olmayacak. Zamanında teslimatlar, hem yeni siparişlerin alınması yolunda hem de ihracat rakamlarının artışı anlamında katkılar sağlıyor."

"İHRACATIN DAHA YÜKSEK TUTARLARA ULAŞMASI MÜMKÜN"

Türkiye'nin gemi ve yat sektörü ihracatının daha yüksek tutarlara ulaşmasının mümkün olduğunu vurgulayan Seven, "Müşterilerimizden aldığımız iş avanslarına karşı verdiğimiz ve vadesi 1 yılı geçen teminat mektuplarına Avrupa bankalarından teyit ve aval ekletebilmemiz halinde ihracat tutarımızın bu yıl 2 milyar dolara yaklaşacağını düşünüyorum." dedi.

Seven, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak ihracat rakamlarının artarak gerçek potansiyeline ulaşması amacıyla sektörün dünyada daha rekabetçi olabilmesi adına çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Vira Haber