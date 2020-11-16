Global Ports Holding, Valencia Kruvaziyer Limanı’nı Portföyüne Katacak

Anlaşmaya göre GPH, imtiyaz sözleşmesi boyunca Valencia Kruvaziyer Limanı’nı işletecek. Gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan anlaşmayla GPH’nin portföyündeki kruvaziyer limanı sayısı 20’ye çıkacak. Anlaşmayla 37 milyon dolara varan altyapı yatırımı yapılması planlanan Valencia Kruvaziyer Limanı’nı 2019 yılında 435 bin kruvaziyer yolcusu ağırlamıştı.

Valencia Kruvaziyer Limanı’nın, GPH’nin kruvaziyer ağı için önemli bir ek olacağını ifade eden GPH CEO’su Emre Sayın, limanın, GPH’nin İber Yarımadası ve Batı Akdeniz’deki varlığını güçlendireceğine dikkat çekti.

Global Yatırım Holding iştiraki olan ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH) işletmecisi olduğu limanlara bir yenisini ekliyor. GPH’nin ortağı Balearia Group, Valencia Kruvaziyer Limanı’nın liman ve feribot operasyonlarına yönelik 15 yıllık ilave uzatma hakkı ile birlikte 35 yıllık imtiyaz sözleşmesine hak kazandı. Anlaşmaya göre imtiyaz süresi boyunca Valencia Kruvaziyer Limanı’nı GPH işletecek. Anlaşmanın 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İmtiyaz sözleşmesine hak kazanan GPH’nin ortağı Balearia Group, Balear Adaları üzerinden İspanya anakarasına giden yolcu ve yük taşımacılığı için önde gelen nakliye şirketi. Ayrıca şirket, Akdeniz ve Karayipler'de bir dizi başka yolcu feribotu servisi de işletiyor. 2019 yılında 4,5 milyon yolcu taşıyan ve 6.1 milyon kargo elleçleyen Balearia, 452 milyon euro ciro elde etmişti.

ELEKTRİK İHTİYACINI YENİLENEBİLİR ENERJİYLE KARŞILAYACAK

Geçtiğimiz yıl 203 kruvaziyer seferi ile yaklaşık 435 bin yolcu ağırlayan Valencia Kruvaziyer Limanı, Covid-19 pandemisi öncesi 2020 için 500 binden fazla yolcu ağırlamayı hedefliyordu. Anlaşma şartlarına göre Balearia, liman altyapısına iki yeni son teknoloji akıllı terminalin yanı sıra feribot iskeleleri, otopark ve ticari alanlara yönelik 37 milyon ABD Doları’na kadar yatırım yapmayı planlıyor. Planlanan iki yıllık yatırım aşamasının, imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının hedeflendiği 2021’in ilk çeyreğinde başlaması öngörülüyor.

Yeni terminaller, elektrik ihtiyaçlarının yüzde 100'ünü güneş, rüzgar, yenilenebilir hidrojen ve biyoyakıt gibi kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından üreterek yolcu taşımacılığı alanında sürdürülebilirlik için yeni bir kriter oluşturacak ve tüm atıklar geri dönüştürülecek.

‘PROJE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE YENİ BİR ÖLÇÜT YARATACAK’

Valencia Kruvaziyer Limanı’nın, GPH’nin kruvaziyer ağı için önemli bir ek olacağını ifade eden GPH CEO’su Emre Sayın, limanın, GPH’nin İber Yarımadası ve Batı Akdeniz’deki varlığını güçlendireceğine dikkat çekti. Valencia Kruvaziyer Limanı’nda yolcu hacmini sürdürülebilir bir şekilde büyütmeyi hedeflediklerini anlatan Sayın, “Valencia Liman Otoritesi’ne, Valencia Kruvaziyer Limanı işletmecisi olarak GPH'ye güvendikleri için minnettarız. Ortağımız Balearia Group tarafından GPH ile işbirliği içinde sunulan proje, yolcu taşımacılığı alanında mükemmellik ve sürdürülebilirlik için yeni bir ölçüt oluşturacak” dedi.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan anlaşmayla GPH’nin portföyündeki kruvaziyer limanı sayısı 20’ye çıkacağını ifade eden Sayın, “Stratejimiz doğrultusunda kruvaziyer odağımız daha da arttı. Kruvaziyer operasyonları Covid-19 pandemisinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizmi uzun vadede önemini koruyor. Bu dönemde de dünyadaki önemli kruvaziyer limanları için önümüze çıkan fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Vira Haber