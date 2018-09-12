Global Zadar Gazenica Limanı işletmesine başlıyor

Global Yatırım Holding, Zadar Gazenica Limanı'ndaki tüm kruvaziyer liman operasyonlarını 20 yıl süreyle işletmeye başlıyor.

Şirket tarafındna KAP'a yapılan açıklamada, Zadar Gazenica Limanı'ndaki tüm kruvaziyer liman operasyonlarını 20 yıl süreyle işletileceği kaydedildi.

İmtiyaz sözleşmesi uyarınca, GPH, global deneyimi ve yönetim modeli ile 2018 yılının 4.çeyreğinden itibaren, Zadar Gazenica Limanı'ndaki tüm kruvaziyer liman operasyonlarını 20 yıl süreyle işletecek. İmtiyaz Sözleşme'sinin kapsamı kruvaziyer liman ve terminal hizmetleri, uluslararası feribot terminali, Ro-Ro hizmetleri, araç ve yolcu hizmetlerinden oluşuyor.

Zadar Kruvaziyer Limanı 2017 yılında 137 bin yolcuyu ağırlarken, 2018 yılında bu rakamın rezervasyonlar baz alınarak yaklaşık 150 bin seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Zadar, Adriyatik Denizi'nde yer alan Hırvatistan'da tarihi bir kent olup Zadar kruvaziyer limanı azami 13 metre derinlik ve toplam 1170 metre rıhtım uzunluğu ile büyük kruvaziyer gemilerinin dahi yanaşabileceği altyapıda bir liman. Limanda ayrıca 2400 metrekarelik kiralanabilir ticari alan da mevcut.

Gazenica Kruvaziyer Limanı, Havana (Küba) Kruvaziyer Limanı'ndan sonra GPH'in 2018'de portföyüne eklediği ikinci liman. Böylece, GPH'in faaliyet gösterdiği ülke sayısı 9'a, portföyündeki liman sayısı da 2'si ticari 15'i kruvaziyer olmak üzere toplamda 17'ye ulaştı.

Vira Haber