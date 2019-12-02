GMO’dan ‘Gemi boya denetmeni’ semineri

Gemi Mühendisleri Odası, ocak ayında 8 gün sürecek Gemi Boya Denetmeni Semineri, düzenleyecek. Türk Loydu Vakfı Eğitim Salonunda düzenlenecek olan eğitim 20-21-22-23-24-27-28-29 Ocak 2020 tarihlerinde 09:00-17:30 saatleri arasında yapılacak.

Bilindiği üzere T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, 27 Temmuz 2019 tarihinde 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gemi Boya Yönetmeliği’nde Gemi Mühendisleri Odası, Gemi Boya Denetmeni Semineri düzenleme konusunda yetkilendirilmişti.

Gemi Boya Denetmeni Semineri’ne kimler katılabilir ?

• Üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden mezun ve gemi inşa sanayine hizmet veren boya firmalarında en az iki yıl çalışmış olan kimya mühendisleri, kimyagerler, metalürji mühendisleri veya metalürji ve malzeme mühendisleri.

• Gemi Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan ve boya firmalarında, gemi inşa sanayinde veya İdarede en az iki yıl iş tecrübesi olan mühendisler.

• Gemi inşa sanayine hizmet veren boya firmalarında veya tesiste en az iki yıl çalışmış olan gemi makine işletme mühendisleri, deniz ulaştırma işletme mühendisleri ve bu bölümlerin denklerinden mezun olanlar.

Gemi Boya Denetmeni olabilmenin aşamaları nelerdir ?

•Gemi Mühendisleri Odası seminer sonrasında katılımcıları sınava tabii tutmadan Katılım Sertifikası verir.

•Katılım sertifikasına sahip kişiler; T.C. UAB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından www.tkym.gov.tr internet sitesinde ilan edilen sınava başvuruda bulunma hakkına sahip olurlar.

• Sınavdan başarılı olan kişilerin listesi aynı internet sitesinde yayımlanır.

•Sınava katılamayan veya başarısız olan kişilerin, düzenlenecek iki sınav için katılım sertifikaları geçerlidir. Bu sınavlarda da başarılı olamayan kişilerin tekrar Gemi Boya Denetmeni seminerine katılımı gereklidir.

Gemi Boya Denetmeni Yetki Belgesi geçerlilik süresi nedir?

• Gemi Boya Denetmeni Yetki Belgesi geçerlilik süresi belge düzenleme tarihinden itibaren beş yıldır.

Gemi Boya Denetmeni Yetki Belgesi sertifikasına sahip kişilerin yetkinliği nelerdir?

•Koruyucu kaplamalar kapsamına giren Türk Bayraklı gemiler veya Türkiye’de bulunan limanlara gelen yabancı bayraklı gemilerde boya teknik dosyasını hazırlanmak

Gemi Boya Denetmeni tarafından yapılan denetimler nelerdir?

• Gemi Boya Denetmenleri uygulama sürecinde, boya uygulamasında ve yüzey hazırlama sırasındaki denetim görevlerini yerine getirirler.

Gemi boya denetmenlerinin inşa safhalarına yapacakları denetimler aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Birinci yüzey hazırlığı safhasında;

1) Çeliğin yüzey sıcaklığı, bağıl nem ve çiğlenme sıcaklığı, hava sıcaklığındaki ani değişikliklerin zamanları, raspa uygulaması öncesinde ölçülür ve kayıt edilir.

2) Çelik yüzey; çözülebilir tuzlar, yağ, gres ve diğer kirleticiler yönünden test edilir.

3) Ön imalat astarı uygulama sürecinde, çelik yüzeyin temizliği gözlemlenir.

4) Ön imalat astarı materyalinin ilgili uygulama genelgesi gereklerini karşıladığı onaylanır.

b) Kalınlık tespiti safhasında eğer ana boya sistemi ile uyumu beyan edilmişse, çinko esaslı ön imalat astarının kalınlık ve kürlenmesinin belirlenen değerlere uygun olduğu onaylanır.

c) Blokların oluşturulması safhasında;

1) Blok yapımının bitirilmesi sonrasında ve ikinci yüzey hazırlığının başlanmasından önce kenarlar için yapılan işlemler de dahil, yapılan çelik yüzey işlemlerine yönelik görsel bir denetim yapılır. Yağ, gres veya görülen diğer kirleticilerin yüzeyden arındırılmış olduğu kontrol edilir.

2) Raspa, taşlama veya temizleme sonrası ve boya uygulamasından önce hazırlanan yüzeyin görsel denetimi yapılır.

3) Temizlik ve raspanın bitirilmesi sırasında ve sistemin ilk katının uygulanmasından önce, çelik yüzeyde kalan çözünebilir tuzların seviyesi her bloğun en az bir yerinden test edilir.

4) Yüzey sıcaklığı, bağıl nem ve çiğlenme noktası, boya uygulaması ve kürlenme esnasında gözlemlenir ve kayıt edilir.

5) İlgili uygulama genelgesi ve atıf yapılan MSC kılavuzlarında belirtilen boya uygulama sürecindeki adımların yerine getirildiği denetlenir.

6) Uygulanan boya kalınlığının ilgili uygulama genelgesi ve atıf yapılan MSC kılavuzlarının “Kuru film kalınlığı ölçümü” başlıklı ekinde belirtildiği şekilde olduğu kuru film kalınlığı ölçümleri ile kontrol edilir.

ç) Blok montajı safhasında;

1) Yapılan anlaşma, yüzey hazırlama ve ilgili uygulama genelgesi ve atıf yapılan MSC kılavuzlarının gereklerine uygunluğu incelenerek çelik yüzey kondisyonunun görsel denetimi yapılır.

2) Yüzey sıcaklığı, bağıl nem ve çiğlenme noktası, boya uygulaması başlangıcından önce ve boya uygulaması sırasında düzenli olarak ölçülerek kayıt edilir.

3) İlgili uygulama genelgesi ve atıf yapılan MSC kılavuzlarında bahsedilen boya uygulama prosesindeki adımların yerine getirildiği denetlenir

Eğitim Kontenjanı 30 kişi ile sınırlı olup, ön kayıt başvuruları GMO tarafından incelendikten ve onaylandıktan sonra kesin kayıt alınacak.

Vira Haber