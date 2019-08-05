Güney Kore 2 yeni liman daha inşa edecek

Güney Kore hükümeti, 2040 yılına kadar ülke genelinde 12 limanın geliştirilmesi için toplam 41,8 trilyon KRW (35 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor. Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı’nın iddialı planına göre ülkedeki 12 limanın toplam kargo kapasitesi 2017’den 2040’a dek sürecek çalışmalarla 1.32 milyar tona 1.85 milyar tona yükseltilmesi planlanırken konteyner elleçleme kapasitesi 27.17 milyon teu’dan 48.73 milyon teu’ya yükseltilecek.

Kore Hükümeti bu plan için mevcut bütçesinden 16.03 trilyon KRW (13 milyar dolar) ayırırken 25.77 trilyon KRW’yi (21 milyar dolar) özel sektörden almayı planlıyor. Ülkenin en önemli limanlarından biri ve dünyanın en işlek altıncı konteyner limanı olan Busan Limanı, tek başına 13.6 trilyon KRW’lik (11 milyar dolar) yatırım alacak.

Limancılık konusunda iddiasını sürdüren Güney Kore, ayrıca güneyde bulunan Jeju Adası’na ve ülkenin doğu kıyısında yer alan Donghae kentine iki yeni liman inşa etmeyi hedefliyor. Güney Kore’nin en büyük adası ve tek özerk eyaleti olan Jeju Adası’na yapılması planlanan limanın özellikle Japonya, Rusya ve Çin menşeyli gemiler için seyir molası verebilecekleri bir lokasyon olarak hizmet vermesi planlanıyor. Öte yandan Gangwon şehrinde yer alacak Donghae Limanı’nın, coğrafyanın önde gelen kargo limanlarından biri haline gelmesi hedefleniyor. Yeni limanlara yönelik çalışmalara önümüzdeki sene başlanması planlanıyor.

Esin TARHAN- Vira Haber