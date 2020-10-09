Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze Hopaport’u Ziyaret Etti

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze Hopa’da bir dizi ziyarette bulunduktan sonra HOPAPORT’u da ziyaret etti.

Başkonsolos Gela Japaridze Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, ardından Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi ve son olarakta HOPAPORT’u ziyaret etti.

HOPAPORT’A ZİYARET

Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze ve Başkonsolos Yardımcısı Giorgi Qushıtashvılı günün son ziyaretini HOPAPORT’a yaptı. HOPAPORT Genel Müdür Meriç Burçin Özer tarafından Liman ana idare binası kapısında karşılayarak “Hoş geldiniz” dedi.

Liman toplantı salonunda yapılan görüşmede Genel Müdür Özer Başkonsolosa Hopa Limanı çalışmaları, hedefleri ve projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Ziyarete Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek, TSO Meclis Başkanı Gökhan Bıyıklı ve TSO Yönetim Kurulu üyesi Hakan Arslan’da katıldılar.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, burada verdiği bilgilerde limanlarının Karadeniz’deki stratejik önemine de değinerek yaptıkları yatırımlar ile ürün yelpazesini çeşitlendirdiklerini ve yeni projelerle bunu daha da çeşitlendirmeye devam ettiklerini ifade etti. Genel Müdür Özer önlerine koydukları 1 milyon ton yük elleçleme hedefine bu yıl ulaşmaya çok daha yaklaştıklarını, özellikle önümüzdeki yıldan itibaren Uluslararası ilişkileri devreye sokarak limanlarında daha büyük potansiyelli operasyonlara imza atmak için çeşitli görüşmelere devam ettiklerini ifade etti.

Genel Müdür Özer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yanı başımızdaki dostumuz Gürcistan ile ilişkilerimize her zaman önem verdiklerini, geçmişte bu ülkede başta Pamuk olmak üzere bir dizi çalışma yaptıklarını, önümüzdeki yıldan itibaren ve özellikle Pandemi sonrası dönemde her alanda ilişkileri daha da genişletme düşüncesi içinde olduklarını, bu konuda şahsınız da yapacağı çalışmaların ve referansların buna destek olmasını beklediklerini ifade etti.

Başkonsolos Gela Japaridze’de Gürcistan ve Türkiye arasında her dönem iyi ilişkiler içinde olduklarını, bundan sonra da bunun devam etmesi anlamında üzerine düşen görev ve sorumlulukları yapacağını ifade etti. Başkonsolos Japaridze Genel Müdür Özer’e verdiği bilgilerden dolayı ve sıcak karşılama için teşekkür etti.

HOPA KAYAKAMINA ZİYARET

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat’ı makamında ziyaret etti.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat’ı makamında ziyaret ederek bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmenin ardından Kaymakam Canpolat Başkonsolos Gela Japaridze’ ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

HOPA BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze ve Başkonsolos Yardımcısı Giorgi Qushıtashvılı, Belediye Başkanı Taner Ekmekçi ‘yi makamında ziyaret etti. Başkan Taner Ekmekçi Başkonsolosa ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkonsolos Yardımcısı Giorgi Qushıtashvılı geceyi Hopa’da geçirerek Gürcistan Milli takımının Beyaz Rusya ile oynadığı Milli Maçı da Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek, TSO Meclis Başkanı Gökhan Bıyıklı ve TSO Yönetim Kurulu üyesi Hakan Arslan ve HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer ile birikti izlediler.

Vira Haber