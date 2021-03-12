GYHİB'den Yılın İlk İki Ayında 57.2 Milyon Dolarlık İhracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2021 yılının ilk iki ayında 1 milyar 173 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. İstanbul İhracatçıları, ilk iki ayda 175 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 4.1 oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk iki ayında, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 1 milyar 173 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İİB Koordinatör Başkanı Haluk Okutur, “İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak pazarlarımızın çeşitliliğini arttırarak, katma değer odaklı ve sürdürülebilirliği yakalamış ihracat hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. Pandeminin küresel etkilerinin sürdüğü yılın ilk aylarında da ihracatımızı arttırmaya yönelik faaliyetlerimizle ihracatçımızın yanında olmaya devam ettik” şeklinde konuştu.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk iki ayında, 57.2 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birliğin şubat ayında yaptığı ihracat ise 14.4 milyon dolar oldu.

Vira Haber