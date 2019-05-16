Hazar Liman ve Denizcilik Forumu yapıldı

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen foruma, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın yanı sıra bölge ve Avrupa ülkeleri katıldı.

Forumda, Trans Hazar Ulaştırma Koridorunun etkinleştirilmesi, limanlar arasında iş birliği, mevcut sorunların giderilmesi konuları ele alındı.

Forum çerçevesinde Türk Konseyinin "Trans Hazar Ulaştırma koridorun lojistik altyapının geliştirilmesinin ulusal ve uluslararası perspektifleri" temalı oturumu gerçekleşti.

Samsun Liman İşletme Müdürü Oğuz Tümiş'in moderatörlüğünde yapılan oturuma, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gısmat Gozalov da katıldı.

Gozalov, Trans Hazar ulaştırma koridorunun daha da verimli hale getirilmesi için çalıştıklarını belirtti, forum öncesi 13 Mayıs'ta Türk Konseyi Kardeş Limanlar toplantısının üçüncüsünü yine Aktau'da gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Toplantıda limanlar arasında iş birliğinin geliştirilmesi, Hazar güzergahının verimli hale getirilmesi, Çin-Avrupa hattında ortak koridorun etkinleştirilmesi konularını ele aldıklarını ifade eden Gozalov, şöyle konuştu:

"Limanlarda gümrük ve geçit işlemlerinin sadeleştirilmesi, tek pencere sisteminin uygulanması, yeni feribot ve roro gemilerinin alınması, beklemelerin azaltılması, tarifeli roro seferlerinin uygulanması, liman geçitlerindeki tarifelerin cazip hale getirilmesi gibi konularını tartıştık."

Gozalov, dördüncü kardeş limanlar toplantısının gelecek yıl Samsun'da yapılacağını kaydederek, "Toplantıya 2020'de Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları toplantısının Macaristan'da gerçekleştirileceğini göz önüne alarak Macaristan'ı da davet edeceğiz. Bu da Türk Konseyinin Macaristan ile ulaştırma alanında iş birliğinin Avrupa ayağı olacak." dedi.

Vira Haber