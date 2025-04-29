Her Konteynerde Daha Temiz Bir Gelecek: Marport Karbon Nötr Liman Yolunda

Rapor, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki kararlılığını ve bu doğrultuda attığı somut adımları gözler önüne seriyor. Marport, sürdürülebilirlik alanında fark yaratmayı hedefleyen kapsamlı stratejileriyle sektörde örnek olmaya devam ediyor.

Marport, hem çevreye duyarlı altyapısı hem de çalışanlarına ve topluma verdiği değerle sürdürülebilir liman işletmeciliğinde öncü bir rol üstleniyor. “Marport Sürdürülebilirlik Raporu” bu yaklaşımın en somut göstergesi olarak öne çıkarken şirketin sürdürülebilirliğe bütüncül bir bakışla yaklaştığını da ortaya koyuyor. Enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi alanlarda sürekli iyileştirme çalışmaları yürüten Marport; etik, şeffaf ve hesap verilebilir yönetişim ilkeleri doğrultusunda kurumsal yapısını da güçlendiriyor.

Marport karbon nötr liman hedefiyle ilerliyor!

Marport, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atarak karbon nötr liman olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan ölçümlere göre Marport’un doğrudan sera gazı emisyonu 7.977 ton, dolaylı emisyonu ise 84.684 ton karbondioksit eşdeğer sera gazı emisyonu olarak hesaplandı. Limanda elleçlenen her bir konteyner (TEU) başına düşen sera gazı emisyonu da ayrıca belirlendi. Marport, teknolojik yatırımlar ve operasyonel verimlilik sayesinde emisyonlarını düşürmeyi başararak; her bir konteyner başına düşen sera gazı emisyonunda bir önceki yıla göre %5 azalma sağladı.

Verimli atık yönetimi sağlandı

Tehlikeli atık miktarı ise bir önceki yıla göre %39 azaltıldı. Bu önemli düşüş, hem çevresel etkiyi azaltma yönünde atılan adımların hem de daha güvenli ve verimli atık sınıflandırma süreçlerinin bir yansıması oldu. Öte yandan evsel atık miktarında %8 azalma sağlandı. 2019’dan bu yana Sıfır Atık Belgesi’ne de sahip olan Marport, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanımı için örnek teşkil eden uygulamalar yürütüyor.

Enerji verimliliğinde istikrarlı başarı

Marport, sürdürülebilirlik alanında çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarını kapsayan birçok önemli adım attı. Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında liman genelinde LED dönüşümleri ile %14 enerji tasarrufu sağlandı. Ayrıca operasyonel süreçlerde kullanılan dijital sistemler sayesinde yılda %4’lük bir oranda yakıt tasarrufu elde edildi.

Marport’ta insan odaklı yaklaşım ve etik yönetişim güçleniyor

Marport, çalışan memnuniyetini ve etik yönetişimi önceliklendiren insan odaklı yaklaşımıyla sektörde fark yaratıyor. 900 kişilik çalışan kadrosunun %70’ini saha çalışanlarının oluşturduğu şirkette, tüm çalışanlara 2023 yılında toplam 24.300 saat eğitim verildi. Çalışan bağlılığına yönelik yapılan anketlerde beyaz yaka çalışanın bağlılık skoru %77,2, mavi yaka çalışanın skoru ise %76,2 olarak gerçekleşti. Çalışan memnuniyeti skoru beyaz yakada %70,1 olurken mavi yakada ise %65,7 olarak belirlendi. Kurumsal yönetişim alanında ise Etik Davranış Kuralları güncellenerek farkındalık eğitimleri düzenlendi; iç denetim ve risk yönetimi süreçleri daha bütüncül ve etkin bir yapıya kavuşturuldu. Ayrıca, hayata geçirilen Tedarikçi Davranış Kuralları ile etik iş uygulamalarına olan bağlılık yazılı hale getirilerek tüm operasyonlarda şeffaflık, dürüstlük ve uluslararası sorumluluk standartlarına uyum güçlendirildi. Marport, sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda hem çalışanları hem de iş ortaklarıyla güçlü ve güvenilir bir yapı inşa etmeye devam ediyor.

“İlk sürdürülebilirlik raporumuz, attığımız adımların ve bağlılığımızın bir göstergesi”

Sürdürülebilirlik vizyonunu şu sözlerle ifade eden Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu Başkan Yardımcısı Alp Çapa; “Sadece bir liman işletmecisi olmanın ötesine geçerek, sahip olduğumuz operasyonel yetkinlikleri, ileri teknolojiyle donatılmış altyapı ve modern ekipmanlarımızla birleştiriyor, iş ortaklarımıza mükemmel hizmet sunuyoruz. Bu ilk sürdürülebilirlik raporumuzda ortaya koyduğumuz hedef ve sürdürülebilirlik yolculuğunun ilk yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile bu konulara olan bağlılığımızı gösterdiğimize inanıyoruz. Hedefimiz; gezegenimiz için daha iyisini yaparken tüm paydaşlarımıza fayda sağlamak ve somut hedeflere doğru performans göstergeleri belirlemek. Uzun vadeli değer yaratma yolculuğumuzda paydaşlarımızla birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

İklim riskine karşı ortak mücadele

İklim risklerimizi global senaryoları dikkate alarak değerlendirirken, kabul edilebilir risk seviyelerinde operasyonlarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Adaptasyon planlarımız içerisinde iklim değişkenlerini sürekli takip ederek, olası senaryolara karşı proaktif bir yaklaşım sergiliyoruz. Sadece şirket içi önlemlerle sınırlı kalmayarak, liman otoriteleri, sektör paydaşları ve diğer limanlarla iş birliği içinde hareket etme anlayışı benimsendi. Marport’un yaklaşımı, iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca bireysel değil, kolektif bir sorumluluk anlayışını yansıtmaktadır.

Vira Haber