Hindistan donanması Rusya’ya emanet

Hindistan birden çok sistemin modernizasyonunu içeren bir program için Rusya ile anlaşmaya vardı. Rusya, Hindistan’ın Delhi sınıfı muhriplerin modernizasyonunu üstlenecek. Radar ve füze sistemlerinin iyileştirilmesiyle yürütülecek olan çalışma, P-15 Delhi sınıfı muhriplerin MR-755 Fregat-MAE E- satıh ve hava radarının modernize edilmesini ve Kashmir’de bir Hava Savunma Kompleksinin inşa edilmesini kapsayacak.

P-15 muhriplerin Hava Savunma kabiliyetini önemli ölçüde artırması hedeflenen iyileştirmenin bir parçası olarak, Hindistan'da sistemler elden geçirilirken, kritik donanımlar Hint endüstrisi ile Rusya’nın ortaklaşa çalışmasıyla üretilecek.

Delhi sınıfı gemiler, Hindistan’ın Project 15 adını verdiği programın ürünü olarak ortaya çıkmış; muhribin tasarımında Hindistan, SSCB’den önemli ölçüde destek almıştı. İki adet Sea King Mk42B veya Dhruv helikopterinin kullanımına uygun hangar ve piste sahip olan platformlar, Samahé 110N helikopter iniş yardım sistemiyle destekleniyor.

Vira Haber