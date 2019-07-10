HMS Queen Elizabeth sızıntı nedeniyle limana çekildi

İngiltere'nin yaklaşık 4 milyar dolarlık uçak gemisinde sızıntı bulundu, tatbikat yarıda kesildi. Savunma Bakanlığı sözcüsü, 3,1 milyar sterline (yaklaşık 3,9 milyar dolar) mal olan 280 metrelik geminin "iç sistemdeki küçük bir sorun" yüzünden önlem alınarak Portsmouth Donanma Üssü'ne çekildiğini açıkladı.

Sözcü, "içeride biriken az miktarda suyun boşaltıldığını, sızıntının kontrol altına alındığını" ve inceleme başlatıldığını söyledi.

İngiltere'nin tarihteki en büyük ve en güçlü savaş gemisi diye nitelenen HMS Queen Elizabeth, Aralık 2017'de donanmaya teslim edildi.

2020'de göreve başlaması hedeflenen gemi 40 savaş uçağı kapasiteli.

Uçuş güvertesi 4 dönümlük bir alanı kaplayan 65 bin tonluk gemi F-35'lerin uçuşlarında kullanılacak.

Elektrik tesisatında 255 bin kilometre kablo kullanılan gemide 1600 personel görev yapacak.

Gemide daha önce de bazı teknik sorunlar yaşanmıştı.

Vira Haber