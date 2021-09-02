Hopaport’ta yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi

HOPAPORT’un planlı tatbikatlarından olan yangın söndürme tatbikatı liman sahasında gerçeğini aratmayacak şekilde yapıldı.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer’in de katıldığı tatbikatı Exfire Mühendislik Yangın Mühendisi Gencay Güral Ünsal tarafından verildi. İki aşamalı gerçekleştirilen yangın söndürme tatbikatının ilk etabında liman toplantı salonunda “Yangın nedir, yangının sınıfları, yangının nedenleri ve yangından korunma yöntemleri” konularında slayt gösterileri ile desteklenen teorik eğitimler ve bilgiler verildi.

İlk etap toplantı sonrasında yangın ekipleri, söndürme, koruma ve ilk yardım ekipleri oluşturuldu.

Toplantının ikinci etabında da liman operasyon sahasında pratik eğitim verildi. Tüm departmanlarda çalışan personelinde belirli aralıklarla katıldığı yangın söndürme tatbikatı yangının başladığına dair sirenlerin çalması ile başladı. İkinci etapta İtfaiye-sağlık ve güvenlik güçlerine haber verilmesi ardından Hopa İtfaiyesi’ne bağlı iki yangın söndürme aracının limana gelmesi sağlandı.

Tatbikat kapsamında katı, sıvı ve gaz yangınlarına nasıl müdahale konuşunda pratik eğitim verildi. Yangın Söndürme Uzmanı Gencay Güral Ünsal, yangın anında ne yapılacağı nasıl hareket edileceği ve yangına nasıl müdahale edileceği pratik olarak gösterilmesi ardından tatbikatta sona erdi.

Tatbikatla ilgili bir değerlendirme yapan HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, HOPAPORT’ta her yıl planlı eğitimlerin verilmeye devam ettiğini ifade ederek “Her eğitimin ikinci aşamasında teorik eğitimde anlatılanlar, pratikte eğitime katılan personele gösterilmektedir. Yangın Söndürme tatbikatlarımızı her yıl yapmaktayız ve günün şartlarına göre alınması gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Bu konuda alanında uzman Exfire Mühendislik Yangın ve Güvenlik’ten danışmanlık hizmeti almaktayız. İki etap halinde gerçekleştirilen bu tatbikatımızı da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Exfire Mühendislik Yangın mühendisi Gencay Güral Ünsal beye gösterdiği üstün gayretten dolayı teşekkür ediyorum. İK Müdürümüz Sayın Turan Kılıç ve İSG Uzmanımız Sayın Emine Gümüşkaya ile yangın söndürme tatbikatında görev alan tüm personelimize de gösterdikleri başarılı çabaları için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Vira Haber