İBB Şehir Hatlarında İlk Yardım Eğitimi

Şehir Hatları AŞ’nin, vatandaşların ilk yardım konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla, Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇ-DER), Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATTDER) ve Beykoz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü uygulamalı ilk yardım eğitimleri, 1 Nisan 2021 günü Kadıköy-Eminönü şehir hatları gemilerinde gerçekleştirilecek.

Topluma ilk yardım konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlayan “Havada, karada, denizde ilk yardım” eğitimleri kapsamında, yarın, Eminönü’ndeki Camlı İskele’den hareket edecek olan 10.15 ‘Sarıyer’ ve 12.15 ‘Fatih’ vapurlarında eğitim verilecek. Eğitimler maketler üzerinde uygulamalı olarak gösterilecek. Doğru zamanda doğru ilk yardımın nasıl yapılacağı yolculara anlatılırken, altın dakikalarda hayat kurtarmanın önemi vurgulanacak. Eğitimler, Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğretim Görevlisi Kadir Şeker, Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Nebi Araz ve ATAÇDER Başkanı, Öğretim Görevlisi Temel Kılınçlı tarafından verilecek.

'ALTIN DAKİKALAR' ÖNEMLİ

Türkiye’de her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor ve bu nedenle ölenlerin sayısı 100 bini buluyor. Çoğu kalp krizi vakasında beyne oksijen gitmediği için ilk 5-10 dakikada beyin ölümü gerçekleşiyor. Bu nedenle kalp krizi geçirdikten sonraki ilk 10 dakika, ‘altın dakikalar’ olarak biliniyor. Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde kalp krizi geçiren kişilere kalp masajı ve suni solumum gibi ilk yardımların uygulanma oranı yalnızca yüzde 1,7’yi buluyor. Diğer bir deyişle kalp krizi geçiren her 100 kişiden ikisi bile ilk yardıma ulaşamıyor. Türkiye’de acil yardım ambulanslarının şehir merkezlerinde vakaya ulaşma süresi ortalama 8 dakika iken bu süre kırsalda 45 dakikayı buluyor. Bu nedenle ambulans olay yerine ulaşıncaya kadar yapılan ilk yardım çoğu zaman hayat kurtarıcı oluyor.

Vira Haber