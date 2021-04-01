TÜBİTAK Beşiktaş Bölge Birincisi İTÜ MTAL'den!

52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölgesel Proje Değerlendirmeleri 25-26 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. Yarşmaya TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Değerlendirmesi’nde İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kayra Koray Yılmaz Beşiktaş Bölge birincisi oldu.

Denizcilik Dergisi'nde yer alan habere göre 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge değerlendirmeleri 25-26 Mart 2021 tarihleri arasında Kovid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi yapıldı. Yarışma biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile yazılım alanlarında gerçekleştirildi.2020-2021 eğitim öğretim yılı TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Değerlendirmesi’ne Beşiktaş bölgesinden İstanbul Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Biyoloji dalında Kayra Koray Yılmaz birincilik elde etti. Kayra Koray Yılmaz, Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Yarışmada Kayra Koray Yılmaz, Atıktan Sağlığa: Balık pullarından Deri Yaralanmalarına Yönelik Kitosan/ Kolejen bazlı yapay Doku Üretimi adlı projesi Biyoloji Malzeme ve Nanoteknoloji dalında projesiyle yarıştı.

Yarışma, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca (BİDEB) düzenlendi.

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