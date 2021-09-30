İlk 8 ayda iş hacmini yüzde 30 artıran Asyaport’ta genişleme yatırımı başlıyor

Türkiye’nin ilk transit konteyner limanı olan Asyaport, bu yılın ilk sekiz ayında konteyner elleçleme hacmini yüzde 30’un üzerinde artırdı. 2021’i 1 milyon 800 bin TEU işlem hacmiyle tamamlamayı hedefleyen şirket, 400 kişilik ek istihdam yaratacak genişleme projesine de ekim ayında başlıyor.

Asyaport, 2021’in ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 31 artış sağlayarak, 1 milyon 150 bin TEU konteyner elleçlemesi yaptı. Asyaport Planlama Müdürü Kaptan Gökmen Azaklı, transit konteyner elleçlemesindeki artış oranının ise bu dönemde yüzde 34’ü bulduğuna dikkat çekerek, “Bu rakamların ışığında Türkiye genelinde transit konteyner işlemlerinin yüzde 40’a yakını Asyaport limanında gerçekleştiriliyor” dedi.

2021 yılında ihracat konteyner adetlerinde yüzde 38, ithalatta ise yüzde 8 artış söz konusu oldu. Gökmen Azaklı, 2021’i 1 milyon 800 bin TEU işlem hacmiyle tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

HEDEF; 4 MİLYON TEU KAPASİTE

Asyaport’un uzun zamandan beri hazırlıklarını sürdürdüğü liman genişleme inşaatı da fiilen ekim ayında başlayacak. Yaklaşık 150 Milyon ABD doları harcanarak tamamlanacak bu yatırımla ilave 400 kişilik bir istihdam yaratılmış olacak. Gökmen Azaklı, “Başladığımız yatırımı kısa sürede tamamlayarak ülkemizin hizmet ihracatı döviz kazancına daha büyük katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Liman genişleme projemizi yan unsurlarıyla tamamladığımızda Asyaport’un 4 milyon TEU/ yıl kapasiteye ulaşması hedefleniyor” diye konuştu.

HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRACAK

Asyaport’un işlem hacminin yüzde 99’u konteyner, yüzde 1’i dökme yüklerden oluşuyor. Dökme yükler de genelde hububat ağırlıklı. Şirketin, genel kargo ve proje yükleri üzerinde çalışmaları da sürüyor. Gökmen Azaklı, “Grupşirketlerimiz Medlog ve MSC’nin sağladığı sinerjiyle Türkiye’deki bütün ithalatçılar – ihracatçılar portföyümüzde yer alıyor. Bulgaristan, Sırbistan ile Macaristan’daki ithalatçılar ve ihracatçılar hedef pazarımız” diye konuştu.

BiN 200 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Asyaport, Mediterranean Shipping Company (MSC) grubunun liman yatırımları şirketi Global Terminal Limited (GTL) ile Soyuer ailesinin konteyner limanı işletmesi amacıyla kurmuş olduğu Asyaport Liman A.Ş. tarafından Tekirdağ’da 2015 tarihinde hizmete girmişti. Türkiye’nin ilk transit konteyner limanı (Hubport) olan Asyaport, 18 metre derinliğe kadar toplam 2010 metre rıhtımı ve yıllık 2,5 milyonTEU’ya varacak kapasitesi ile dünya ölçeğinde bir liman konumunda. Asyaport, denizyolu, karayolu ve demiryolu bağlantıları ile bölgesinde bir lojistik merkez olarak gelişen Tekirdağ’ın iş ve çalışma yaşamına bin 200 kişilik istihdam kapasitesi ile katkı sağlıyor.

“YEŞiL DEĞiL, ‘YEMYEŞiL’ LİMAN OLARAK AB STANDARTLARININ ÜSTÜNDEYİZ”

Gökmen Azaklı, Asyaport’un AB standartlarının da üzerinde çevreci bir liman olduğunu vurgulayarak, “Asyaport’u fiziken görenler gezenler bilir ki limanımız 'Yeşil Liman' standartlarının ötesinde “yemyeşil” bir limandır. Bu kavramı AB Yeşil Mutabakat ölçülerinin de üstünde sürdürmek için 2021 yılı içinde duyurmayı planladığımız yeni projemiz ile ilgili hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir. Bizi çok heyecanlandıran bu çevreci projemizin Türkiye’de ve Avrupa’da ilk ve tek olduğunu biliyoruz. Dünyada örneği var mı araştırıyoruz. Hükümetimizin çıkardığı var olan mevzuat çerçevesinde beklentimiz bürokratik işlemlerin hızlı sonuçlandırılmasından başka birşey değil” açıklamasını yaptı.

Vira Haber