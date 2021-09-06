İlk deniz taksi suya indi

Deniz taksilerin rengi, halk oylamasıyla ‘Boğaz’ olarak seçilmişti. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, görsellik ve konfor denemeleri yaptıklarını belirterek, “Toplamda inşa edeceğimiz 50 deniz taksiden 5’i elektrikli olacak. Deniz taksiler toplu ulaşımın olmadığı yerlere gidecek, sürat kazandıracak” dedi.

Deniz taksileri ihraç da edilebilecek şekilde geliştirdiklerini anlatan Sinem Dedetaş, “Bunlar tamamen Haliç markalı tekneler oldu. Sürat teknesi formu olmasına rağmen, üst tarafını yüksek ve vapuru hatırlatacak şekilde yaptık. Böylece iniş binişleri kolaylaştırdık. Deniz taksilerde kadın denizciler de görev yapacak. Teknelerde bir kaptan ve bir yağcı olmak üzere iki mürettebat görev alacak” diye konuştu.

Vira Haber