İlk Sıfır Atık Belgesi Kumport Liman İşletmeleri’ne

Sıfır Atık Belgesi öncelikle sıfır atık konusunda kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kaydolarak veri girişi sağlayan kurum/kuruluş ve mahalli idarelere veriliyor.

Çevre bilincini kurum olarak benimseyen Kumport Liman İşletmeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi’ni yürüttüğü başarılı çevre politikası sayesinde alarak çevreye verdiği önem ve hassasiyetini resmi olarak da tescillemiş oldu.

Kumport Liman İşletmeleri, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Kumport Liman İşletmeleri, çevre politikalarına istinaden alınan yeşil liman sertifikasına ek olarak aldığı Sıfır Atık Belgesi’yle beraber hassas çevre politikasını daha da motive bir şekilde sürdürüyor.

Vira Haber