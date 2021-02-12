İMEAK DTO Bodrum Şubesi'nden Eğitime Destek

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın İstanbul'daki okullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere 380 tablet bağışında bulunmasının ardından eğitime bir destek haberi de Bodrum'dan geldi.

İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, şube olarak, öğrencilerin eğitime katılımına destek olmak için 20 tablet bağışladıklarını duyurdu. Orhan Dinç'in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Uzaktan eğitimde bizim de çorbada tuzumuz olsun dedik. İMEAK DTO Bodrum Şubesi olarak Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılmak üzere 20 adet tablet desteğinde bulunduk."

Vira Haber