IMO’da ‘Temiz Deniz Taşımacılığı’ için karar zamanı

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 13 Nisan'a kadar sürecek 72. Deniz Koruma Komitesi Toplantısı'nda (MEPC 72) küresel emisyonların yüzde 10'nundan sorumlu sektörün karbonsuzlaşması için planlar masaya yatırılacak.

Denizcilik taşımacılığı sektörünün güvenliği ve sürdürülebilirliği için standartlar oluşturmak için kurulan IMO'nun 72. Deniz Koruma Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 172 üye devlet, deniz taşımacılığı kaynaklı emisyonları azaltmak için bir yol haritası üzerine konuşacak. Dünya ticaretinin yüzde 90'nı oluşturan uluslararası deniz taşımacılığının küreselleşmeyle birlikte dünya ticaretinin omurgası haline gelmesi, sektörün sebep olduğu sera gazı emisyonlarının da ciddi anlamda artmasına yol açtı. Emisyonların azaltımı için henüz yeterli uluslararası düzenleme bulunmuyor ancak büyük bir potansiyel mevcut.

GÜNDEMDE İKİ ÖNERİ VAR

Toplantıda, Fransa'nın girişimi ile hazırlanan ve başta AB ülkeleri olmak üzere 44 ülke tarafından desteklenen emisyon azaltım planı ile deniz taşımacılığı sektörünün önde gelen ekonomilerinden Japonya'nın sunduğu plan tartışılacak. 44 ülke, 2050 itibarıyla karbon emisyonlarının yüzde 70 ile 100 azaltılmasının hedeflenmesini isterken, Japonya planı 2050'de yüzde 50 azaltım öngörüyor. Paris Anlaşması ile uyumlu biçimde hazırlanan ilk planla karşılaştırıldığında, Japonya'nın planı küresel ısınmanın önüne geçmeye yetmeyebilir.

OECD tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan bir rapor, deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyonlarının 2035 yılında neredeyse tamamıyla sıfırlanabileceğini ortaya koyuyor. Deniz taşımacılığı kaynaklı emisyonların azaltılması için yapılan planlar ekonomide köklü bir dönüşüme işaret ediyor. Türkiye'nin bu teknolojik dönüşümden faydalanacak bir yaklaşımı seçmesi, yeni yatırım alanlarına dahil olarak ekonomik avantaj sağlamasına fırsat verebilir. Aynı zamanda IMO'nun kısa ve orta vadeli önemleri uygulama seçeneğiyle politik açıdan izole olma riskini bertaraf etmesine hizmet edebilir.

TEMİZ YAKITLARI DESTEKLEMEK TÜRKİYE'NİN YARARINA

8 bin 333 km'yi bulan sahil şeridi, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlaması, enerji üreten ülkelere yakınlığı, uluslararası ulaşım yolları üzerinde bulunması ve yeterli oranda kara ve demiryolu bağlantısı sebebiyle denizyolu taşımacılığında önemli role sahip Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 87'si deniz yoluyla gerçekleşiyor. IMO 72. Deniz Koruma Komitesi Toplantısı'ndan çıkacak muhtemel bir emisyon azaltımı kararı, Türkiye için önemli ekonomik fırsatlar doğurabilir. Rüzgar ve jeotermal potensiyeli ile Türkiye, temiz ve sıfır emisyonlu yakıt sağlayıcısı olma konusunda bir dünya lideri olma şansına sahip. Bu toplantıda alınacak kararlarla, halihazırda fosil yakıtlara ve petrole bağımlı denizcilik sektöründe sıfır emisyon hedefi ile başlayacak dönüşüm, net enerji ithalatçısı Türkiye'nin dışa bağımlılığının azalmasını sağlayacak koşulları da yaratabilir.

TEMİZ YAKITLARA SUUDİ ARABİSTAN KARŞI ÇIKIYOR

IMO'da masaya yatırılacak plana Suudi Arabistan karşı çıkıyor. Analistler, eğer gemi yakıtları standartları sıkılaştırılırsa Suudi Arabistan'ın sülfür içeriği yüksek ham petrolünün -sülfürü ayrıştırmak çok masraflı olacağı için- değer kaybedeceğini söylüyor.

Vira Haber