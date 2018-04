MSC Seaview için geri sayım başladı

02 Haziran 2018’de İtalya’nın Civitavecchia liman kentinde yapılacak isim verme ve denize indirme törenine, artık sayılı günler kaldı. MSC Cruises’un 2007’de denize indirilen MSC Orchestra gemisinden sonra Civitavecchia’da töreni yapılacak ikinci gemisi olacak. MSC Seaview, üstün teknoloji ve yeniliklerle donatılarak, misafirlerine denizle bütünleşecekleri “Beach Condo” konseptinde tasarlandı. Seaside sınıfı gemilerin birincisi olan MSC Seaside, Aralık 2017’de İtalya’nın Trieste limanından Miami’ye doğru ilk yolculuğuna çıkmıştı. MSC Seaview ise sadece 6 ay sonra 2018 Haziran ayında ilk misafirlerini ağırlayacak. Yaz sezonu 1 haftalık Akdeniz programlarında, toplam 4 ülke ve 6 şehri gezdirirken, Cenova, Napoli, Messina(Sicilya), Valetta(Malta), Barselona ve Marsilya’ya uğrayacak. 2018-2019 kış sezonunda ise Brezilya’da programlarına devam edecek MSC Seaview, Santos, Ilha Grande, Buzios, Porto Belo and Camboriu gibi popüler limanları ziyaret edecek.



MSC Cruises CEO’su Gianni Onorato konuyla ilgili : “MSC Seaview gemimizin suya indirilmesi, filomuzu genişletme adına bizim için önemli bir kilometre taşı. Bu gemimiz önümüzdeki on yıllık yatırım planımızın bir parçası ve 2020’ye kadar teslim alacağımız altı gemimizden biri. MSC Cruises olarak hizmete sunduğumuz her yeni gemi sınıfı, demografik yapı farklılığı ile değişik yaş gruplarından kişilere ve farklı tatil beklentisindeki seyahat severlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gemi tasarımlarımızı planlıyoruz. Hala pazar lideri olduğumuz Akdeniz ve Avrupa gemi seyahatleri için, MSC Seaview gibi inovatif bir gemi ile Akdeniz’deki varlığımızı daha da genişleterek, gücümüze güç katan bir iş yapmış olacağız.” şeklinde sözlerini noktaladı.

5,119 yolcu kapasitesine sahip MSC Seaview, 323 metre uzunluğunda ve inovasyon harikası bir gemi olarak tasarlandı. 2,066 kabini bulunan Seaside’ın kabinlerinin de %76’sı Ocean View veya Balkonlu kabinlerden oluşuyor.

MSC Seaview’in en önemli özellikleri arasında; sıra dışı tasarlanmış daha fazla güneşlenme alanı, balkonlu kabinlerde rahatlıkla güneşlenme imkanı veren geniş balkon alanı ve sıcacık coğrafyaları keşfetmek üzere tasarlanmış Miami tarzı “Beach Condo” konsepti sayesinde denizle iç içe bir seyahat vaat etmesi… Panoramik cam asansörü, deniz seviyesine yakın sanki denizin üzerinde yürüyormuş ambiyansı sunan gemiyi 360 derece dolaşan cam yürüyüş yolları ve diğer gemilere nazaran arttırılmış açık alan kapasitesi gemiyi öne çıkaran diğer özellikleri… Ayrıca 17 adet bar ve lounge alanı, 11 adet eşsiz yemek alanına da sahip. İnteraktif aquaparkında yer alan 4 kaydırağı ve 120 metre uzunluğundaki zipline macera parkuru ile de eşsiz bir Cruise deneyimi vaat ediyor.

MSC Seaview,

2017 Haziran ayında programlarına başlayan MSC Meraviglia, 2017 Aralık’ta denize inerek Karayipler rotasında çalışan MSC Seaside’dan sonra, 12 ay içinde MSC Cruises’un denize indirdiği üçüncü yeni nesil gemi olacak…









Vira Haber