İskenderun’da liman güvenliği için güçler birleştirildi

İskenderun Körfezi güvenlik toplantısı İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden'in başkanlığında İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi ev sahipliğinde yapılan liman güvenliği toplantısında hudutlar, gemiler ve liman tesislerinde uygulanan genel güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek görüş̧ ve önerilere de yer verilmek suretiyle tüm detaylar ele alındı.

Sorunları ve çözüm yollarının tartışıldığı toplantıda İskenderun Kaymakamı İskender Yönden İskenderun Körfezi’ndeki genel sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini, Amanos Tüneli’nin açılmasıyla bölgedeki deniz trafiğinin daha artacağını ifade etti.

Yönden, Aylık periyodik olarak düzenlenen toplantılardaki amaçlarının bürokratik sorunları minimize ederek işletmeci ve yatırımcıların önünü açmak, bölgedeki deniz ticaret hacmini daha da yukarılara taşımak olduğunu vurguladı.

Toplantıya İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Liman Başkanı Hüseyin Demir, İMEAK DTO İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Meclis Başkanı Adnan Yener, Deniz Nakliyeciler Derneği Başkanı Hasan Sayın ve liman işletmelerinin yetkilileri ile diğer teknik ve idari görevliler katıldı.

Vira Haber