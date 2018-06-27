İsrail, Larnaka Liman ve marinasını istiyor

Larnaka liman ve marinasının, hidrokarbon alanındaki gereksinimler için değerlendirilmesi konusundaki planların gündemde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, “Hirdokarbonlar Ya Da Hoşçakal” başlıklı haberinde, Larnaka limanı ve marinasının tek şekilde değerlendirilmesi planlarına yer verdi.

Çin’in bu planlardan daha önce çekildiğini anımsatan gazete, bu planlarda yalnız kalan “AMPA Limited ve İsrael Shipyards Limited’” konsorsiyumun da çalışmayı üstlenmesine yönelik ihaleyi hazırlaması ve sunması için Rum Hükümeti’nden bir aylık süre talep ettiğini yazdı.

Perspektiflerin, şu an için o kadar da elverişli olmadığını yazan gazete, İsrail şirketinin bu nedenden dolayı, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na gönderdiği mektuplarla hidrokarbon alanının, Larnaka Limanı’nda esas meşguliyeti teşkil etmesi gerektiğini açıkça ifade ettiğini belirtti.

Konunun artık, Larnaka Belediyesi’nin, İsrail konsorsiyumunun talebi karşısında izleyeceği tutum olduğunu belirten gazete, bunun, liman ve marinaya ilişkin resmi ihalenin sunulması için ültimatoma kadar temel önkoşul şeklinde göze çarpan bir talep olduğuna da dikkati çekti.

Yerel makamlarının, hidrokarbona ilişkin olarak “şaraplarına su katmaya” başladığını ve liman alanlarında “hafif işler” kabul etmeye başladığını yazan gazete, tüm her şeyin, Temmuz ayına kadar sürecek müzakereler içerisinde netleşeceğini belirtti.

Vira Haber