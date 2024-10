'İyilik Gemisi' Somali Yolunda

Türkiye, açlıkla mücadele eden Somali halkını yalnız bırakmıyor. Somali'de mevcut iç çatışmalar ve kıtlığa ilave olarak geçtiğimiz mayıs ayından bu yana aralıklarla devam eden sel felaketleri, ülkedeki insani şartların giderek daha elverişsiz hale gelmesine neden oldu. Türkiye, açlıkla mücadele eden ülke halkına insani yardım ulaştırılması amacıyla, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle harekete geçti. Bu kapsamda hazırlanan 130 bin gıda kolisi, un, şeker, makarna, pirinç, muhtelif gıda malzemeleri ile hijyen, giyim ve barınma malzemelerinden oluşan yaklaşık 3 bin tonluk yardım malzemesi, 'Ghada' adlı gemiyle Mersin Limanı'ndan Sudan'a uğurlandı.



"Şu ana kadar 60 bin tonun üzerinden Somali'ye insani yardım malzemesi gönderildi"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı'nın da katıldığı törende konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, insani yardım gemisinin gönderilmesinde katkısı olan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Yaklaşık 3 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan geminin, yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde Somali'nin başkenti Mogadişu'da olacağını söyleyen Memiş, "2016 yılından bu yana biz özellikle Somali'ye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Dışişleri Bakanlığımız. Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımız ve UMKE ekiplerimizle beraber, yine Kızılay'ımız, TİKA'mız ve diğer bütün sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 60 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Somali'ye ulaştırılmış bulunmaktadır" dedi.

6 Şubat'taki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından iyileştirme operasyonlarını Türk vatandaşlarına yaptıkları gibi, aynı şekilde bu gönül coğrafyasında yardım isteyen, yalnızlık ve çaresizlik içerisinde bulunanlara da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yardımcı olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Memiş, "Biz AFAD olarak genel koordinasyonları yapıyoruz. Bununla birlikte bütün bu gemi içerisinde bulunan malzemeleri, burada bulunan kardeşlerimizin mensubu olduğu sivil toplum kuruluşlarımız ve onların hayırsever, yardımsever kardeşlerimiz sayesinde yapıyoruz. Biz bunun koordinasyonu, organizasyonu ve nakliyesini yapıyoruz. Tabi Türk Kızılay ekiplerimizle birlikte. Somali'de yaşanan hem iç karışıklıklar, iç çatışmalar, hem de mayıs ayından itibaren meydana gelen yoğun sel ve su taşkınları dolayısıyla 10 binlerce insan, insani yardıma muhtaç oldu. Bu konunun bize ulaştırılmasından sonra, hemen organizasyonumuzu yaptık ve kısa süre içerisinde bu gemiyi de hazır ederek yola çıkarıyoruz" diye konuştu.



"Gönül coğrafyamızın her tarafındayız"

Geçtiğimiz haftalar da Sudan'a da ikinci insani yardım gemisinin gönderildiğini hatırlatan Memiş, şöyle devam etti; "Sudan'da da maalesef gerçekten bizi çok üzen, kabul edilemeyecek şekilde iç çatışmalar ve insani şartların ağırlaştığını görmekteyiz. Oraya da insani yardımları ulaştırdık. Başkan yardımcım Hamza Bey, geçtiğimiz haftalarda Bangladeş'teydi. Bangladeş'te yaşanan sel ve su taşkınlarında da yine buradaki Kızılay'ımız, TİKA'mız, Dışişleri Bakanlığımız, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kahraman ordumuz ve STK'larımızla yaklaşık 50 bin gıda kolisini bizzat AFAD başkan yardımcım ve ilgili daire başkanımla beraber koordinasyonu yaparak oradaki insanlara ilettik. Gönül coğrafyamızın her tarafındayız. Libya'daki selde de oradayız. Afganistan'daki depremde de oradayız. Pakistan'daki selde de oradayız. Ve en önemlisi de Gazze'ye insani yardım konusunda da biz şu anda Gazze'ye yaklaşık 80 bin ton insani yardım organizasyonu iletmiş bir ülkenin vatandaşları olarak, Gazze'ye insani yardımı da çok önemsiyor. Bizzat kendim Kahire'ye giderek, ülkemizde yine değerli hayırseverlerin, bağışçı kardeşlerimizin bizlere iletmiş olduğu yardımları Gazzeli kardeşlerimize ulaştırmaya gayret ediyoruz."

Konuşmaların ardından yardım gemisi, yapılan dualar eşliğinde Somali'ye gitmek üzere Mersin Limanı'ndan hareket etti.

Vira Haber