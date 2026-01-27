İzmir'de 33 Göçmen Kurtarıldı, 17 Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, 25 Ocak günü saat 02.20'de, Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından müdahale edilen lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk toplam 33 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Aynı gün saat 16.00'da, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Koldestim) tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonda, kara üzerinde bulunan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Vira Haber