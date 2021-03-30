Japon Limanları, LNG Yakıtlı Gemilerden Ücret Almayacak

Japonya'nın Tokyo, Yokohama ve Kawasaki limanları, LNG veya hidrojenle çalışan gemiler için önümüzdeki aydan itibaren giriş ücretinden feragat edecek. LNG yakıt ikmal gemilerinin de artık ücret ödemesi gerekmeyecek.

Muafiyet, 1 Nisan'dan itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak.

Okyanusta giden gemiler için giriş ücreti brüt ton başına 2.7 yen (0.025 ) ve kıyı gemileri için brüt ton başına 1.35 yen seviyesinde bulunuyor.

Japonya, son yıllarda LNG yakıt ikmal altyapısına en çok yatırım yapan ülkelerden biri iken, tersaneleri de hidrojenle çalışan gemi tasarımları geliştirmekle meşgul.

Vira Haber