Kalamış Marina’ya en iyi teklif Koç Holding’den

Koç Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süre işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi kapsamındaki açık artırmada Tek-Art tarafından verilen 2.53 milyar TL tutarındaki teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği belirtildi. İhale sonucunun kesinleşmesi Rekabet Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun nihai onayına tabi olacak.

Vira Haber