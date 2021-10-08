Kalamış Marina’ya en iyi teklif Koç Holding’den
Koç Holding bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri’nin Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nı özelleştirme ihalesinde 2.53 milyar lira ile en yüksek teklifi verdiğini duyurdu.
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Koç Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süre işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi kapsamındaki açık artırmada Tek-Art tarafından verilen 2.53 milyar TL tutarındaki teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği belirtildi. İhale sonucunun kesinleşmesi Rekabet Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun nihai onayına tabi olacak.
Vira Haber
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