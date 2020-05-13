Kaptanın Rotası'nın İlk Konuğu, Kılavuz Kaptan Nildeniz Sütçü Şen Oldu

İmza attığı yeniliklerle adından söz ettiren Vira Haber'de yeni bir program başladı.

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Genel Sekreteri Zafer Akbulut'un sunumuyla gerçekleşen Kaptanın Rotası programının ilk konuğu, Kılavuz Kaptan Nildeniz Sütçü Şen oldu.

Salı ve Perşembe günleri saat 21.00'da @virahabercom İnstagram hesabında yayınlanan Kaptanın Rotası, birbirinden değerli konuklarıyla denizciliğin nabzını tutacak.

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