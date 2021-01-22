Karadeniz’in Beklentisi Soçi Limanı’nın Açılması

Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor online programına katılan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Karadeniz Bölgesinin ticaretinin gelişmesi için öncelikli beklentilerden birinin Soçi limanının açılması olduğunu söyledi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) kentlerin ekonomi yöneticileriyle gazetecileri görüntülü platformda bir araya getirdiği 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' adlı program geçtiğimiz hafta sonu devam etti.

Lojiport’un haberine göre, moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan'ın birlikte gerçekleştirdikleri programın bu hafta yayınlanan bölümüne Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya katıldı.

HACISALİHOĞLU: ÜYELERİMİZİN DIŞA AÇILMASINI TEŞVİK EDİYORUZ

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu Trabzon'un dünyanın yaşayan en eski şehirlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Tarih boyunca ticaret misyonu üslenmiş Trabzon, İpek Yolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı olmuş. Hizmet, tarım ve sanayide yatırımlarımıza devam ederken en fazla odaklanmayı ticarete yönelttik. Oda olarak 45 günlük eğitimlerle şirketlerimize 'Dış Ticaret İstihbarat Elemanı' yetiştiriyoruz. Kurduğumuz 'Dış Ticaret Ofisi' ile üyelerimizin ihracat faaliyetlerine ciddi destekler sağlıyoruz. Bu çerçevede Londra'da açtığımız ofisin benzerini Afrika, Uzakdoğu ülkelerinin başkentlerinde de açmayı hedefledik" dedi.

'SOÇİ LİMANI AÇILSIN' BEKLENTİSİ

Karadeniz'e sahili bulunan ülkelerle dış ticareti geliştirme çabalarının sürdürüldüğünü ancak burada etkin bir uluslararası diplomasiye ihtiyaç duyulduğunu anlatan TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, "Soçi Limanı maalesef kapalı. Oysa bu şehirde 5 bin Türk yaşıyor, ticaret yapıyor ve geçmişte Trabzon'dan gerçekleştirdiğimiz ihracatla ürünlerimiz Soçi'den Rusya'nın dört bir yanına dağıtılabiliyordu. Üst düzey görüşmelerin hızlandırılarak Soçi Limanı'nın tekrar açılmasını istiyoruz" diye konuştu. Hacısalihoğlu, Trabzon için katma değerli yüksek üretim merkezi olarak planladıkları Endüstri Bölgesi Yatırım Adası ve Trabzon-Gümüşhane-Erzincan Demiryolu projesinin yatırım planına alınması talebinde de bulundu.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, önemli sıkıntı yaşayan küçük esnaf dışında kent ekonomisinin pandemi sürecinde iyi bir sınav verdiğini söyledi. Pandeminin başladığı ilk günlerde bu yılki ihracatın yüzde 15 civarında daralacağını öngördüklerini ancak, Denizli sanayicisinin atak ve inovatif tutumunun tabloyu olumlu yönde değiştirdiğini söyledi. Pandemiye rağmen Denizli'nin bir önceki yıla göre ihracatını binde 20 oranında artırarak 2020'yi 3,2 milyar dolarlık dış satımla kapattığını belirtti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya da son yıllarda kentin Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, Kuzey Irak'ta Dahok, Süleymaniye ve Erbil odalarıyla yaptıkları iş birliğinin ticarete olumlu yansıdığını söyledi. Bölge ekonomisinde yaşanan sıkıntı ve pandemiye rağmen Diyarbakır ihracatında yüzde 60'lık bölümünün Irak'a gerçekleştirildiğini vurgulayan Kaya, "2021 yılında Erbil'de kuracağımız irtibat ofisiyle sadece Diyarbakır'ın değil ülkemizin ihracatına önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Vira Haber