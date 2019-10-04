Kaş'ta serbest dalış ve paletli yüzme şenliği

Serbest Dalış Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı. Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında gerçekleşen Dünya Kupası’nda Türkiye, Rusya, Kazakistan ve Brezilya olmak üzere 4 ülkeden toplamda 9 sporcu paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde mücadele etti. Yarışlar sonunda, erkeklerde 2,10 dakikada 46 metreye dalış yapan Brezilyalı sporcu Raphael Gustavo Dalmeida Vilamiu, kadınlarda 2,50 dakikayla 56 metreye dalan Rus sporcu Olga Davydova altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Şampiyonası’nda, aynı kategoride, erkeklerde 1,20 dakikayla 30 metreye dalış yapan Görkem Gedik, kadınlarda 1,46 dakikayla 30 metreye dalan Yaren Türk altın madalya kazandı.

Yarışlarda dereceye giren sporculara, akşam saatlerinde Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle madalya takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan dünya şampiyonu Rus sporcu Olga Davydova, “Kaş’ta ilk kez bulunuyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kaş’ın çok iyi ve dalışa çok uygun bir merkez olduğunu düşünüyorum. Denizi de çok güzel” dedi.

Baygınlık geçirdi

Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda Türk sporcu Birol Özbek, 51 metrelik dalışını tamamlayıp yüzeye çıktığı sırada baygınlık geçirdi

Dünya Kupası yarışma programıyla eş zamanlı olarak, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nın ikinci gününde paletsiz sabit ağırlık (CNF) yarışları yapıldı. Sabah başlayan dalışlarda Türk sporcu Birol Özbek, 51 metrelik dalışını tamamlayıp yüzeye çıktığı sırada baygınlık geçirdi. UMKE ve güvenlik dalgıçları hemen Özbek’i sudan çıkardı. Dalış teknesinde yapılan müdahalenin ardından kısa sürede kendine gelen sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özbek, yarışı tamamlayamadı.

Vira Haber