"Gemiyi yüzen bir ada olarak görüyoruz"
Gimaş Genel Müdürü Zihni Memişoğlu, Vira Haber'e konuştu. Zihni Memişoğlu, "Gemiyi yüzen bir ada olarak görüp içindekilerin ihtiyaçları karşılıyoruz" diyerek çalışma prensiplerini anlattı.
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GİMAŞ Genel Müdürü Zihni Memişoğlu ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Vira Haber mikrofonlarına konuşan Memişoğlu tedarik sektöründe uzun yıllardır hizmet veren GİMAŞ'ın başarısının arkasındaki temel nedenlerini bir bir anlattı.
GİMAŞ Genel Müdürü Zihni Memişoğlu, dünyanın birçok yerinde hizmet veren GİMAŞ'ın uluslararası bir vizyonla farklı kültürlere göre kendini şekillendirerek büyümeye devam edeceğini söyledi.
"Gemiyi yüzen bir ada olarak görüp içindekilerin ihtiyaçları karşılıyoruz" diyen Memişoğlu, çalışma prensiplerini de bizlerle paylaştı.
Vira Haber
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