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Katar'dan 1045 Adet Konteyneri İskenderun'a Yanaştı

Katar'dan 1045 Adet Konteyneri İskenderun'a Yanaştı

Katar'dan 1045 adet yaşam konteyneri yüküyle yola çıkan Herbert isimli gemi İskenderun Tosyalı Limanına emniyetle yanaştı.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yapıldı:

'Katar'dan 1045 adet yaşam konteyneri yüküyle yola çıkan Herbert isimli gemi İskenderun Tosyalı Limanına emniyetle yanaştı. Her bir vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşılamak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.' şeklinde ifade etti.

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Vira Haber

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