Katar'dan 1045 Adet Konteyneri İskenderun'a Yanaştı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yapıldı:

'Katar'dan 1045 adet yaşam konteyneri yüküyle yola çıkan Herbert isimli gemi İskenderun Tosyalı Limanına emniyetle yanaştı. Her bir vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşılamak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.' şeklinde ifade etti.

Vira Haber